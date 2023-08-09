Futbolda da masa hakemliği zamanı yaklaşıyor

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6 Ağustos Pazar günü İngiltere’de sezonun ilk kupasındaki sürpriz son, Premier Lig’de bu sezon yaşanacaklara dair mesajı verdi: Alışılmadık uzatma süreleri ortalığı ayağa kaldıracak! Community Shield’da Manchester City ile Arsenal arasında Wembley’de oynanan maçın 77. dakikasında genç Palmer’in nefis golüyle City öne geçti. Finalin hakemi, geçen hafta Tirana-Beşiktaş maçını yöneten Stuart Attwell, 8 dakika uzatma verince Pep Guardiola çıldırdı ve 4. hakem John Brooks’a yoğun itirazda bulundu. Uzatmalar oynanıyordu ki Partey ile Walker kafa kafaya çarpışınca oyun birkaç dakika daha durdu. Sakatlık nedeniyle uzatmanın da uzatması oynanıyordu ki 90+11. dakikada Trossard’ın vuruşunda Akanji’ye çarpan top kaleci Ortega’yı kontrpiyede bıraktı ve ağlar havalandı: 1-1. ‘Futbolun cilvesi’ de yeni sezona “Merhaba” dedi ve penaltılar sonucunda Arsenal 4-1 kazandı.

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PREMİER LiG’DE BÜYÜK GERiLEME VAR

Katar Dünya Kupası’ndaki ilave zaman uygulaması, oyun süresinin tam hakkının verilmesi açısından öncü oldu. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina keyifliydi. “Özellikle tribünlere gelenlerden geri bildirimler çok olumluydu. Hem statta hem de ekranlarında izleyenlere iyi bir program ve keyif sunmanın önemli olduğunu düşünüyorum” diyordu. Süper Lig’de de aralık ayından itibaren iki haneli uzatma sürelerine tanıklık ettik.

SALTANAT TEHLiKEDE

İngilizlerde ise PGMOL Direktörü Howard Webb, Katar’daki uygulamaya önce isteksizdi. Ancak geçen sezon yaşananlar geri adım attırdı ve Premier Lig, yeni sezona girerken hassas kontrol yapılacağını açıkladı. Temel sebep ise ‘dünyanın 1 numaralı liginde oyun durmuyor, en yüksek topla oynama süresine sahip lig, faul ortalaması zaten 20’yi geçmiyor’ saltanatının tehlikeye giriyor olması. Kalite elbette kıyas götürmez lakin OPTA verilerine göre Avrupa’nın büyük ligleriyle karşılaştırıldığında topun oyunda kaldığı süre oranında sondan 2. sıraya gerilediler.

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HER KORNER 33 TAÇ ATIŞI 16 SANiYE SÜRÜYOR

Ocak ayında konu ilk kez gündeme geldiğinde Premier Lig tarihinin en düşük topla oynama süreleri yaşanıyordu. Oyunu yavaş başlatanlar, topun önüne set çekip geciktirenler, taktiksel zaman çalanlar, uzayan sakatlıklar derken tadı kaçıyordu. Hatta oyuncuların serbest vuruş ve korner için ortalama 33 saniye, kale vuruşu için 30 saniye, taç atışı için 16 saniye ve golden sonra maçın tekrar başlaması için 72 saniye süre geçirdikleri tespit edildi.

PENALTILAR 2 DAKiKA

Hatta penaltılarda itiraz, VAR kontrolü, kalecinin yerini alması derken en az 2 dakika... Ortalama 60 dakika 19 saniye ile sezonun topla oynama liderinin Manchester City olması ne kadar doğalsa, ligi 4. sırada bitiren flaş takım Newcastle’ın 51:05 ile sonuncu olması o denli anormal! Zira siyah beyazlıların oyun süresi sabıka kaydı hayli kabarık.

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HAKEMiN ASIL iŞi MAÇ YÖNETMEK OLMALI, ZAMANI DÜŞÜNMEK DEĞiL

İlgi çekici detaylardan biri 11 yıl önce, 2012’de Sir Alex Ferguson’un ‘maçın süre kontrolünün sahadaki hakemin elinden alınması gerektiği’ teziydi. Bu düşünceyi Arsenal eski başkanı David Dein de pekiştirmişti ki niyetleri asla hakemleri eleştirmek değildi. “Hakemin maçı yönetmek gibi önemli bir sorumluluğu ve iş yükü varken bir de zamanı mı düşünsün!” diyorlardı.

Bugün gelinen noktada İngiltere’deki tüm liglerde gol kutlamaları, sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri, VAR kontrolleri, kartlar, kalecilerin 6 saniye kuralını suistimal ederek çaldığı süreler, serbest vuruşlar, köşe vuruşları, penaltılar dahil olmak üzere kaybedilen süreler eklenecek.

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GÜZEL OYUNU GERi GETiRMELiYiZ

İngiltere’deki hakem yöneticilerinden Kevin Friend, düşen ortalama sürenin endişe verdiğini ve zaman kaybına yönelik hassasiyetin ‘güzel oyunu geri getirme’ çabaları olduğunu söyledi. Friend, kulüplerden ve teknik direktörlerden destek aldıklarını hatırlatarak, “Hakemlerin; oyuncuların, yöneticilerin, statta ya da ekranda izleyenlerin beklentilerini karşılama sorumluluğu var. Onlara güçlü yetkiler verdik. Fauller ve özellikle penaltı kararlarında da çıtayı biraz daha yükseğe taşıyoruz” açıklamasını yaptı.

BASKETBOL GiBi; SÜREYi DURDUR, BAŞLAT

Neredeyse basketbol gibi olmaya, kemiksiz 60 dakika oynanmasını önerenlerin dünyasına doğru ilerliyoruz. ‘Süreyi durdur, başlat’ rolündeki masa hakemliği bile doğmak üzere. İşte hakemlikten beklenti konusunda yurdum insanıyla Avrupalının vizyonu 180 derece farklı. Elin oğlunun derdi saha içi. Topun oyunda kalma süresini artırmayı umarak sezona giriyor; biz ise uzun soluklu bir MHK’ya, linç edilmeyen hakemlere, saldırılara izin vermeyen otoriteye sahip olabilir miyiz karabasanıyla...