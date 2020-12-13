O bayrak evimde hep dalgalanacak

Webo’nun imzaladığı o tişört benim için en nadide değer. O tişört tarihin en büyük utancına verilen, en yüksek ve güzel tepkinin, başkaldırının bayrağı artık. Evimde hep dalgalanacak.

Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Hakan, “Mehmet, bize anlatacağına yazsana” dediğinde Hürriyet’teki 31 yılım ve biriktirdiklerim geçti gözümün önünden... Pierre Webo ile birlikte bir masanın etrafındayız. Arkadaşlarım, Fırat Karadeniz ve Levent Kulu ile birlikte... O geceyi anlatıyor, kimi zaman gözleri doluyor. Yaşadığı acıyı hissetmemek imkansız. Röportaj bitiyor. Sonra usulca kalkıp, ‘NO TO RACISM’ yazan tişörtü alıyor eline. İmzalayıp bana uzatıyor...

1- DEV ORGANİZASYONLARIN RESMİ TOPLARI

Bugüne kadar çok pek çok formaya, tişörte, Olimpiyat ve Dünya şampiyonlarına ait hediyelik eşyaya sahip oldum. Başlayalım mı?.. Örneğin1972 yılından bu yana Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kullanılan ‘offical (resmi)’ toplara sahibim. Herkesin sahip olmak isteyeceği harika bir koleksiyon. Evimin en nadide köşesinde saklıyorum.

2- BAŞKA KiMSENiN GiYMEDiĞi TiŞÖRT

F.Bahçe- CSKA Moskova finali. Hani o son saniye ribaundu ile sarı lacivertli takımın kaybettiği Euroleague finali. O finale dair öyle bir hatıra var ki elimde. Kimselere vermem. Başta Obraovic, tüm takımın imzaladığı ‘ŞAMPiYON FENERBAHÇE’ tişörtü. Kupayı kaldıracağına öyle inanmıştı ki sarı lacivertliler, maçtan sonra giymek için hazırlanmıştı o tişört. Bugüne kadar kimse giymedi ve görmedi. Ben hariç.

3- EUSOBIO VE BREITNER’iN FORMALARI

Eusebio’yu hatırlar mısınız? Toprağı bol olsun, Pele ile birlikte dünyanın en büyük futbolcusuydu. Ölmeden hemen önce benim adıma imzaladığı Benfica forması da hazinemin baş köşesinde. Ya ‘Alman Panzeri’ Paul Breitner... Almanya Milli Takımı formasını imzalayıp gönderdiğinde nasıl sevindiğimi anlatamam. Sadece bunlar değil...

4- ‘KIRMIZILAR’IN iDOLÜ GERRARD

Bir Liverpool taraftarıyım. Pek çok maçına, finallerine gittim. Bütün ‘Kırmızılılar’ gibi Steven Gerrard da benim idolüm. Onun ve bir zamanlar

Trabzonspor’da forma giyen Daniel Sturridge’nin formaları da.. İtirifa edeyim, o kadar çok hatıra eşyasının arasında arayıp bulmak zor oldu bütün bunları.

5- ROBERTO CARLOS’TAN ARMAĞAN

Dolapları, kolileri karıştırırken, 2007 yılına gittim. Real Madrid Kulübü, Roberto Carlos ile röportaj yapabilmem için 15 dakika süre vermişti. Evet 15 dakika. İstanbul’dan Madrid’e gidecek ve 15 dakika konuşup geri gelecektim. Ve Carlos Fenerbahçe’ye geleceğini ilk kez o röportajda açıklamıştı. Sonra da imzalı 2 forma hediye etmişti. Fenerbahçe, Zico ile Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldiğinde, üzerimdeki beyaz fanilayı tüm takıma imzalatmıştım. O fanila da hatıralarım arasında.

6- ALTIN DEĞERiNDEKi EŞOFMAN ÜSTLERi

“Mehmet sadede gel” dediğinizi duyar gibiyim. Geleceğim az kaldı. Atletizm benim tutkum. Dünyanın pek çok ünlü ismi ile bir araya geldim. Donovan Bailey’den, Usain Bolt’a kadar. Ama sahip olduğum en değerli armağan 2 adet 1950’lerde giyilen Milli Takım eşofman üstü. Türkiye Atletizm Vakfı’nın orijinaline sadık kalarak yaptırdığı Mahir Özgüden’lerin, Gül Çiray Akbaş’ların giydiği.. Altın gibi...

BAŞKALDIRININ BAYRAĞI OLAN O TiŞÖRT

Hepsi birbirinden değerli sahip olduklarım.

Ama Pierre Webo’nun imzaladığı o tişört benim için en nadide değer. Spor sahalarında ‘Webo öncesi’ ve ‘Webo sonrası’ diye bir dönem var artık. Çünkü bu tişört, sadece bir sportif başarıyı ya da anıyı simgelemiyor.

O tişört tarihin en büyük utancına verilen, en yüksek ve güzel tepkinin, başkaldırının bayrağı artık.

Ve o bayrak benim torunlarıma bırakacağım en güzel miras olacak. Evimde hep dalgalanacak. Ne dersiniz. Çok şanslıyım değil mi?

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