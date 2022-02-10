Thomas Letsch cüretkar, agresif, maceraperest ve tam bir halk adamı

Beşiktaş'ın gündemine gelen teknik direktör adaylarından biri de Thomas Letsch oldu. Pinheiro isminden sonra gündeme gelmesi çok da sürpriz değil. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın son dönemlerde Avrupa futbolunda gelecek vaat eden ya da fark yaratan hoca adayları üzerinde durduğunu biliyoruz.

İSTİKRARI YAKALADI

Elbette Türk futbolseverler Letsch ismine çok aşina değil. Haksız da sayılmazlar. Profesyonel bir futbolcu olarak geçmişi olmayan Letsch’in en bilinen yanı Red Bull okulunun bir temsilcisi olması ve Roger Schmidt tedrisatından geçmesi. Peki, Hollanda Ligi’nde Vitesse ile iki sezondur istikrarı ve başarıyı yakalayan Letsch kimdir? Kısa kısa başlayalım...

LIEFERING'DEKİ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ İLE TANINDI

Almanya’da pek çok amatör takımı çalıştırdıktan sonra Red Bull Salzburg’un antrenman takımı FC Liefering’in teknik direktörü olması Letsch’in tanınırlığını artırdı.

ROGER SCHMIDT'İN YARDIMCISIYDI

Orada olduğu dönem boyunca elde ettiği başarılar sayesinde Roger Schmidt’in yardımcılığına getirildi.

KENDİ OYUNUNA OLAN GÜVENİ HER ZAMAN TAM

Letsch, her zaman kendi oyununa inanan ve başka bir seçenek olmadığı sürece tarzından asla taviz vermeyen bir yapıya sahip biri.

O DA 'RED BULL OKULU'NUN MEZUNLARINDAN BİRİ

Oyununun temeli yetiştiği Red Bull okulu tarafından şekillendirildi.

OYUN STİLİ PETER BOSZ'A BENZETİLİYOR

Cüretkar ve agresif oyun stilinden dolayı Hollanda’da en çok benzetildiği teknik adam Peter Bosz

TERCİH ETTİĞİ DİZİLİŞ 3-4-1-2

Genellikle 3-4-1-2 sistemini tercih ediyor. Topa sahip olmadığı daha uzun sürelerde rakibin oynamasını ve savunma bloğunu kırmasını zorlaştıran kompakt bir savunma yapısı ile hızlı bir şekilde 5-3-2’ye geçiş yapmasıyla biliniyor.

DİKEY PASIN ÖNEMİ BÜYÜK

Hücum aşamasında Letsch’in kullandığı oyun modeli Red Bull takımlarını yansıtıyor. Odak noktası ise iki anahtar kavram olan dikey pas ve rakip savunma yapısının hatlarını kıracak boşluklara girip çıkmayı hedefleyen rotasyon hareketleri.

BEĞENİLMESİNİN TEMEL SEBEPLERİNDEN BİRİ KEYİF VEREN OYUN TARZI

Savunmada ise tamamen agresif bir tarza sahip. Rakibin geçiş oyununa izin vermemek için topu kaybeder kaybetmez oyuncularından yoğun pres ve pas tehditlerini sonlandıracak hamleler istiyor.

İLK İŞ SLUTSKY'NİN İZLERİNİ KALDIRDI

Vitesse'ye gelir gelmez bir önceki teknik direktör Leonid Slutsky’nin çokça eleştirilen ‘Volga-catenaccio’suna son verdi. Hollanda’da taraflı tarafsız herkes onun futbolunu tam bir maceraperest olarak görüyor. Beğenilmesinin sebeplerinden biri de keyif veren oyun stili.

PSV İÇİN DE ADI GEÇİYOR

Schmidt PSV’yi bırakınca 4-5 gün önce oyun sistemine en yakın isimlerden biri olarak görülüyor ve adı geçiyor.

OYUNCULAR ONUNLA KEYİF ALIYOR

Peki bir antrenör olarak futbolculara yaklaşımı nasıl?

İDMANLARI SIKI

Birlikte çalıştığı oyunculara göre sıkı ve agresif antrenmanları var ancak onunla sahada olmaktan keyif alıyorlar.

DİYALOĞU SEVİYOR

Oyuncularıyla diyalog kurmayı seviyor. Sabah erkenden tesislere gelip oyuncularla şakalaşması ve hayatlarında neler olup bittiğine dair sorular sorması en bilinen yanlarından.

SICAK VE SAMİMİ

Çizdiği bu sıcak ve samimi profil sebebiyle hem Vitesse’de hem de Hollanda’da ‘halk insanı’ olarak anılıyor.