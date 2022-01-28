Küçük bir şehir takımının sıradışı öyküsü

ALT LİGDEN ZİRVEYE

Bir Championship takımının İngiliz futbolunun 5. kademesinden 21 yaşındaki bir oyuncuyu transfer etmesi tabii ki nadir görülen bir durumdu. Ancak Sorba, bir yıl içinde Huddersfield için büyük bir başarı öyküsüne dönüştü. Bu sezon A takımla 30’un üstünde maça çıkarken, Galler Milli Takımı’na kadar yükseldi. Bir diğer isim de Haziran 2019’da 4. lig seviyesindeki Leyton Orient’ten transfer edilen ve 6 ay Rotherham’da kiralık olarak oynadıktan sonra Huddersfield’ın en önemli oyuncularından biri olan Josh Koroma.

HAM ELMASI BULUYOR

Birkaç ay içinde değerlerini 10-15 kat artırıp milyon Euro’luk futbolcular haline gelen Thomas ve Koroma’nın bu başarısı sadece kendi kariyerlerine etki etmedi; Huddersfield’ın ham elmasları bulma ve onları birer futbol sanatçısı haline getirme stratejisinin de markası haline getirdi. Peki Huddersfield bu oyuncuları nasıl buluyor? Gelişimi sadece oyuncular üzerinde değil, tüm kulüp personeli üzerinde kurmalarının sebepleri neler?

YETENEKLİ OLMAK YETMEZ, YAŞAM TARZLARI DA ÖNEMLİ

Huddersfield Futbol Operasyonları Direktörü Leigh Bromby, Sorba Thomas ve Josh Koroma gibi cevherleri keşfeden sistemlerini şöyle anlatıyor:

CEVAPLARI ARADIK

Josh ve Sorba gibi oyuncuları tespit edip getirmede ve onları nasıl geliştirebileceğimizi düşünmede gerçekten çok iyiydik. Böyle yetenekli gençlerin Ulusal Lig’de oynamalarının nedenleri neler? Teknik-taktik mi, yoksa yaşam tarzı mı? Bu soruların cevaplarını aradık.” Buraya kadar her şey bir bütünsel yaklaşımı ele alıyor aslında. Oyuncuları sadece yetenekleriyle değil, yaşamlarıyla da araştıran, farklı kültürlere nasıl adapte olacaklarını sorgulayan bir sistemden söz ediyorum.

GELİŞİMİ OLAĞANÜSTÜ

Uzatmadan Bromby’nin sözleriyle devam edelim: “Sorba’nın gelişimi olağanüstüydü. Ekibimiz onun için bir plan yaptı. Hem fiziksel yapısını hem beslenme alışkanlıklarını hem de psikolojisini tamamen değiştirdiler. Tüm bunlara adapte olması 6 ay sürdü. Önce B takımına girdi. Şimdi milli takım düzeyinde bir oyuncu oldu. Herkesin yolu farklıdır. Bu deneyimler sayesinde umutla olmanız gereken yere doğru yol alırsınız.”

SADECE OYUNCULARI DEĞİL, PERSONELİ DE ÖZEL SEÇİYORLAR

Gerçekten de Leigh Bromby’nin profesyonel futbolda alışılmadık bir yol izlediğini söyleyebilirim. Bu yol nereye mi çıkıyor? Cevapları yine Bromby’nin açıklamalarında gizli; “Huddersfield, sadece hazır oyuncular değil, potansiyeli olan oyuncular arıyor. Ancak, hem çalışanları hem de oyuncuları kulübe alırken pazarlık konusu olmayan kriterlerimiz var. Bunlar; çok çalışma, öğrenme ve gelişme isteği. Bütün transferleri kadro dengesi, karakter ve Huddersfield şehrinin özünü gözeterek yapıyoruz. Görüşmelerden önce soruların ne olacağı, nasıl sorulacağı, ne aradığımız, bunların inançlarımız ve kültürümüzle nasıl bağlantılı olduğu konusunda bir psikologla çalışıyoruz.” Yorkshire’daki işçi sınıfı küçük bir kulübün geleceğe dair adımları, piramitin en altından en üstüne kadar nasıl da planlı değil mi...

LEIGH BROMBY'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

“Bitti mi?” Hayır devam ediyor. Çünkü Bromby’den öğrenecek hâlâ çok şeyimiz var.

Özellikle transfer görüşmesi için seçilen yeri ve yapılan çalışmayı anlattığı şu kısmı lütfen dikkatlice okuyun:

“Oyunculardan bizimle ulaşılması gerçekten zor olan Cleckheaton’daki bir sanayi sitesinde buluşmasını istedik. Ancak ne oyunculardan biri ne de menajerleri arayıp ‘Burayı bulamıyorum, nerede?’ demedi. Oyuncuların her biri benden önce oradaydı.

Ardından oyunculara ayrıntılı sunumlar yaptık. Sunumlar sırasında oturdum ve oyuncuların bilgileri nasıl aldığını izledim. Bu toplantılar bilinçliydi ve kulübe doğru insanları almamız açısından bize yardımcı oldu.”

'KÜME DÜŞER' DENİLEN TAKIM PLAY-OFF İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yine bu köşeden bizim toprakların ötesinden Huddersfield Town’un kültürüne bağlı kalarak gelişme yolundaki çalışmalarını anlatmaya çalıştım. Peki Huddersfield’ın tüm bu çalışmaları işe yaradı mı? Bu kez cevabı ben vereyim: Sezon başında küme düşmenin en büyük favorisi olarak gösterilen takım şu anda 6. sırada ve play-off için mücadele ediyor. Kim bilir, bir zamanlar Herbert Chapman ve Bill Shankly gibi efsanelerin yolunun düştüğü bu tarihi kulübün sezon sonunda Premier Lig’e yükselişini görürüz