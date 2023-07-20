En çok kazanan teknik direktörler listesine Gerrard da girdi

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Al-İttifak takımıyla yıllık 18 milyon Euro karşılığında sözleşme imzalayan Steven Gerrard, bir anda dünyanın en çok kazanan teknik adamları listesine girdi.

Atletico Madrid’in hocası Diego Simeone’nin yıllık 34 milyon Euro ile liderliğini koruduğu listede, Manchester City’den Pep Guardiola 23 milyon Euro ile ikinci sırada yer alırken, Liverpool’un hocası Jürgen Klopp, tıpkı Gerrard gibi yılda 18 milyon Euro kazanıyor.

SUUDİLER SADECE YILDIZLARA DEĞİL, GENÇLERE DE YATIRIM YAPIYOR

Yaptığı birbirinden pahalı transferlerle futbolda dengeleri değiştiren Suudi Arabistan yeni bir proje için harekete geçti. Cristiano Ronaldo’dan Karim Benzema’ya kadar pek çok yıldızı transfer eden Suudiler genç oyuncuları daha fazla oyuna dahil etmek için gençlik geliştirme programını hayata geçirdi.

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Yeni Oyuncu Edinme Merkezi’ne liderlik etmesi için, futbol direktörü olarak Chelsea’de 10 yıl boyunca bu işi son derece başarılı bir şekilde yürüten Michael Emenalo’yu göreve getiren Suudi Arabistan Ligi yetkilileri, bu modelle sürdürülebilirliği teşvik etmek için kulüplere mümkün olan en iyi uzmanlığı ve yönetimi sağlayacak.

2023-2024 sezonu için yaş sınırını 18’den 16’ya indirerek ligdeki genç Suudi oyuncuların oyun süresini artırmayı planlayan projede ayrıca, 35 kişilik kadrolardaki 10 oyuncunun 2025-2026 sezonun da 21 yaşın altında olması gerekecek. Yeni strateji, genç Suudi oyuncular için sağlam ve net bir yol sağlayacak. 2026-2027 sezonunun başlangıcına kadar ligdeki kulüplere, akademilerinden mezun olan 8 ‘yerli’ oyuncuyu 25 kişilik ana kadrolarına dahil etme zorunluluğu getirilirken bu oyunculardan 4’ü altyapılardan mezun olan isimlerden seçilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ROKETLERİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en yüksek hıza ulaşan oyuncuları açıkladı. İlk 10’da Mbappe, Vinicius Jr ve Haaland gibi oyuncular yer almıyor. Bayern Münih’in genç yıldızı Alphonso Davies bu sezon 37.1 km hıza ulaşarak Devler Ligi’nin en hızlı oyuncusu oldu.

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