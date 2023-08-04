Disiplinli oyunun ödülü

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Hollandalı çalıştırıcı, Montella’nın bıraktığından farklı olarak, tempoyu sürekli artırmak yerine orta alanı kalabalık tutarak oyuncularının kondisyonunu daha uzun dakikalara yaymak istiyor. Bunun da beraberinde aynı akıcılığı ve keyfi vermediği bir gerçek. Cluj’un ilk maçtaki 1-1’i korumak için sürekli savunmada kalarak alanları çok iyi kapatan sert bir anlayış sergilediği bir 45 dakika izledik. Hücumda sadece temsilcimizin hata yapmasını beklediler. Adana Demirspor uzun süre bu kurguyu bozacak pozisyonları üretemedi ancak ilk yarının sonlarında kornerden gelen gol oyunda kartların yeniden dağıtılmasını sağladı.

KIRMIZI KARTA RAĞMEN KOPMADILAR

ikinci bölümde de Adana Demirspor baskın oyununu sürdürdü. Ta ki 65. dakikaya kadar. Semih’in alamayacağı hava topuna çıkması ve Gravillon’un gereksiz müdahale arzusu hatalar zincirini de beraberinde getirerek penaltıya sebep oldu. Buna bir de Kluivert’ın oyunu okumadaki eksikleri eklenince elde ettiğimiz avantajı tamamen rakibe kaptırdık. Adana Demirspor’un eksik kaldığı dakikalarda disiplinden kopmayıp oyununu sürdürmesi son dakikada gelen Ndiaye golüyle taçlandı ve turu getirdi. Yine de şunu söylemek lazım Kluivert ihtiyacı olan zamanı bir üst tura çıkarak kazandı.

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