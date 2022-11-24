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Koray Durkal
Koray Durkal
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Bir Messi etmeyen Suudiler ders verdi

#Dünya Kupası#Messi#Giroud

26 oyuncusunun toplamı 30 milyon Euro olan Suudi Arabistan neredeyse 20 katı değerindeki 650 milyon Euro’luk Arjantin’i mat etti. Takım değeri bir Messi etmeyen Arabistan’da golleri atan Al Shehri 1 milyon Euro ve Al-Dawsari 2 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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Arjantin'i 2-1 yenen Suudi Arabistan kupanın en büyük sürprizine imza atmakla kalmadı. Oynadığı futbolla da turnuvada daha çok işler yapacağının sinyallerini verdi. 26 oyuncusunun toplam değeri 30 milyon Euro olan Suudi Arabistan neredeyse 20 katı değerindeki 650 milyon Euro’luk Arjantin’i mat etti. Takım değeri bir Messi bile etmeyen Arabistan’da golleri atan Al Shehri (1 milyon Euro) ve Al-Dawsari (2 milyon Euro) 3 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip.

OTOBÜS ÇEKMEDİLER, OYUNLA YENDİLER

Herve Renard yönetimindeki Arabistan oyun tarzıyla da fark yarattı. Herkes onlardan deyim yerindeyse kale önüne otobüs çekmesini beklerken onlar tam tersi hem ofsayt taktiğiyle hem de rakip yarı sahada presle Arjantin’in oyununu bozdular. Ve hem dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin Arjantin’inden 36 maçlık yenilmezlik serisini aldılar hem ülkelerinde resmi tatile sebep oldular hem de grubun dengesini daha ilk maçtan bozdular.

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HERVE RENARD FARKINI BELLİ ETTİ

Onun için söyleyecek çok şey var aslında. İki farklı takımla Afrika Uluslar şampiyonluğu kazanan ilk teknik direktör olan Renard, Fas’ı da 20 yıl sonra 2018 Dünya Kupası’na götürmüştü. Ve son olarak parlak CV’sine 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin galibiyeti ekledi.

Bir Messi etmeyen Suudiler ders verdi

MESSI-RONALDO'YU BIRAK GUILLERMO OCHOA'YA BAK

Herkes Messi ve Ronaldo‘yu konuşurken bir kupa efsanesi olan Guillermo Ochoa bir kez daha sahneye çıktı ve “Herkesi unutun. Dünya Kupası benim sahnem” dedi. Dünya Kupası ve Meksika deyince akla ilk gelen isim kaleci Ochoa oluyor. Her 4 yılda bir yaptığı kurtarışlarla kendini hatırlatan Ochoa geçtiğimiz gün de Lewandowski’nin penaltısını kurtararak kupa modunu aktif hale getirdiğini bir kez daha gösterdi.

GIROUD REKORA ORTAK OLDU

Oliver Giroud yıllanmış şarap misali gollerine devam ediyor. Avustralya maçında fileleri havalandıran 36 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı Fransız futbolcu oldu. Giroud ayrıca Fransa Milli Takımı ile 51 gol atan Thierry Henry’nin rekorunu egale etti.

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Bir Messi etmeyen Suudiler ders verdi

BABASININ YAPAMADIĞINI OĞLU YAPTI

Ballond d’Or’u kazanan tek Afrikalı oyuncu ve muhtemelen kıtanın en büyük oyuncusu olan George Weah, hiçbir zaman Dünya Kupası’nda oynayamadı. Liberyalı oyuncunun hayalini ise oğlu Timothy Weah gerçekleştirdi. ABD Milli Takımı’nı seçen Weah hem Dünya Kupası’nda forma giydi hem de 1 gol attı.

GARETH BALE SADECE GOLF OYNAMIYORMUŞ

Real Madrid’e imza attığında dünyanın en pahalı transferi unvanının sahibi olmuştu Gareth Bale. Ancak performansı kendisine ödenenin her zaman altında kaldı. Hatta golf sahasındaki performansı bile daha çok konuşuldu. Konu Galler olunca hep başkaydı. Haziran 2022’de attığı golle Galler’i 64 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na götüren isim olan Bale, ülkesinin ilk Dünya Kupası golünü de atarak ben buradayım dedi.

#Dünya Kupası#Messi#Giroud
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