Adana Demir'de sezonun klasiği: Belhanda - Yusuf Sarı

Haberin Devamı

Hücum hattındaki isimlerin henüz tam anlamıyla hazır olmaması orta sahadaki oyuncuların yükünü fazlasıyla artırıyor. Genel tabloya baktığımızda sezonun klasiği Belhanda-Yusuf Sarı olacak diyebiliriz.

Özellikle Belhanda’nın oyun zekasının ne kadar farklı bir seviyede olduğunu anlamak için Yusuf’a attırdığı golü izlemek yeterli. Belhanda gibi oyuna akıl katan bir oyuncuyla oynamak her futbolcu için ayrı bir keyif unsuru. Maçın ilk 55 dakikalık bölümünde 4 anahtar pas atması bile onun Konferans Ligi’nde nasıl bir fark yarattığını anlatmaya yetiyor. Oyundan çıkana kadar da oyunu tutan en önemli isimdi.

KLUIVERT CEBİNDEKİ REÇETELERİ HAYATA GEÇİRMELİ

Cluj maçlarında Adana Demirspor’un ekstra paslar ve şutlardaki eksikliğinden bahsetmiştim. İlk Osijek maçında bunlardan arınmış bir Adana Demirspor vardı. Hem Kluivert hem de takımın geleceği adına önemli işaretlerdi ama ikinci maçta yine bu yanlış tercihler bir kez daha gün yüzüne çıktı. İlk maçın rahatlığıyla bu tur geçildi ancak Avrupa’da devamlılık adına Kluivert’ın bir an önce cebindeki reçeteleri hayata geçirmesi lazım. Turu geçmenin sevinci aynı zamanda güzel bir uyarı oldu.

Haberin Devamı