Dolmuşa binmeyelim Emre farkı demeyelim

Dün maç öncesi “Şampiyonluk inancı ile geldik, inandığımız doğruları yapacağız” derken kendisini dinleyenlerden bir talebi var mıydı bilinmez ama dünkü oyunla söylediğinin çok daha farklı bir yerinde olduğu kesin. Belözoğlu, F.Bahçe misyonunu bilen, iyi oynayarak, hep kazanmaya ve şampiyonluklara kodlanmış bir takımı sahaya sürme hesabı içinde. Ligin en zengin futbolcu kadrosu ile uzak ara şampiyonluk adayı F.Bahçe’nin genlerini çözemeyen Erol Bulut ile Kadıköy’de kaybedilen onca puandan sonra Emre şimdi 5 dakikada gerçek F.Bahçe’yi yaratsın isteniyor. Dolmuşa binmeyelim, son haftalardaki kıpırdanmaya ‘Emre farkı’ demeyelim. Olmuyor, oyuncularının potansiyelini ki ne kadar olduğu tartışır performansa dönüştürmek için bütün çabaları sonuç vermiyor.

ALANYA ÇOK DAHA YAKINDI

3 topu direkten dönen, 6 metreden inanılmaz goller kaçıran, özellikle F.Bahçe’nin 10 kişi kalmasıyla oyunu domine eden Alanya galibiyete çok daha yakın taraftı. Çağdaş Atan maç öncesi “Mesut’un varlığını F.Bahçe’nin zafiyetine çevireceğiz” söylemini orta sahadaki farklı oyun varyasyonlarını uygulayarak gerçekleştirdi. Topa hükmetmeyi seven iki takımın mücadelesinde gol pozisyonları çoktu. Çünkü iki tarafın savunma hataları anlatılır gibi değil. Dün Pelkas, Mert, Mesut başta olmak üzere F.Bahçe’nin yavaş, rakibe zaman kazandıran oyun anlayışı ile sonuç alması mümkün değildi.

MESUT 4'TE 1'İNDE BİLE DEĞİL

Futbol goldür. Rakip alana 7 oyuncu ile geldiği anlarda pozisyon üretememek F.Bahçe’nin sıkıntısıdır. Alanya orta sahayı hızlı, az adamla diklemesine geçme planı yaparken F.Bahçe çok adamla, çok pasla ama yavaş gol noktasına gitmeyi denedi. F.Bahçe, Efecan ve Davidson’a sahasında geniş alanlar vermenin bedelini Gökhan’ın kırmızı kartıyla ödedi. Aylar sonra sahaya dönen Mesut potansiyelinin 4’te 1’ini bile gösteremedi. Alanya’nın topa sahip olma isteği ve hızlı oyun anlayışı F.Bahçe kalesinde her zaman tehdit oldu.

KRİTİK HAFTADA 2 PUAN GİTTİ

Geldiği günden bu yana 13 puan toplayan Emre’nin takımı dün 2 puanı çok kritik haftada kaybetti. Bu kadro bir yerde Emre’nin oluşturduğu kadro. Oynayanlar patron, zenginler kulübü. İsimleri büyük, transfer bedelleri yüksek. Her biri ayrı telden çalan bu kadroya F.Bahçe misyonu yüklemek Emre’yi de aşar. Liderin 5 puan gerisine düşen ve yarışta yara alan F.Bahçe iptal edilen penaltıda kural hatasını gündeme getirerek hedeften kurtulmak istiyor.