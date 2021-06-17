Bunun adı hüsran

Bakü’de seyirci avantajı bizde, tribün desteği arkamızda. İlk maçı felaket bir oyunla farklı kaybetmişiz ve rakip mütevazı kadrosuyla Galler. Kağıt üzerinde grubun en zayıf halkası. İki üst düzey oyuncuları var; Gareth Bale ve Aaron Ramsey.

Onlar da 5 yıl önceki formlarından çok uzak.

İlk 11’deki 5 oyuncuları alt ligde oynuyor.

Tüm bu faktörleri üst üste koyunca ne beklersiniz? Kazanma duygusu ve kararlılığıyla favori gibi oynayan bir milli takım. Ama maç başlıyor, topu oynayan Galler. Tehlikeler yaratan Galler. Verdiğimiz pozisyonun bire bir kopyası ile kalemizde golü gördük. Bale, savunma arkasına Ramsey’yi kaçırdı. Kontrol edilmesi gereken iki üst düzey oyuncuları var. Onu da beceremedik.

Savunma yapamadık. Hücumda yine üretken değildik.

SORUN ÇOK DERiNDi

Şenol Hoca İtalya maçından farklı iki isimle millileri sahaya sürdü. Ancak sorun sadece iki oyuncu değişikliği ile çözülemeyecek kadar derindi. Orta sahada varlık gösterememiştik. Dün de ozan Tufan ile okay İtalya maçındaki gibi kötü oynadılar. Şenol Hoca nedense İrfan Can’ı hiç düşünmedi ve 83’te oyuna aldı.

Son yılların en iyi futbolunu oynayıp 2-0 kazandığımız Konya’daki Fransa maçı 11’ine baktım. Merkezdeki ikili İrfan Can ile Dorukhan. 1-0 yenik durumdayız, Kaan Ayhan’ı stoperden orta alana çekmek niye? Artık elenme noktasına gelmişsin alsana risk?

Dün Galler bizden daha çok savaştı. Daha fazla istedi, daha fazla pozisyona girdi ve üstelik penaltı da kaçırdığı maçı 2-0 kazandı.

TURNUVANIN EN KÖTÜSÜYÜZ

Eğri oturalım doğru konuşalım; turnuvanın saha içi organizasyonu açısından en kötü takımıyız. Erken kampa girdik, ligleri aceleye getirip de erken bitirdik de ne oldu? Sonuç maalesef hüsran. Kaybedebiliriz, bu bir turnuva ama Ukrayna’nın Hollanda’ya kaybettiği gibi “Cesur oynayarak yenilsek keşke” dedirten 2 maç oynadık. İsviçre maçında da işimiz çok zor. Umarım “0” çekmeyiz.

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