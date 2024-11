Oğuz Aydın ‘Ben buradayım’ dedi

Haberin Devamı

Golleri ve mücadelesiyle zevkli bir maçtı. Kayserispor’un 3 gol yedikten sonra skoru 3-2’ye getirmesi umutlanmasını sağlasa da, beraberlik için rakibinin üstüne gittiği anlarda defansta verdiği açık alanları değerlendiren Fenerbahçe, skoru 6-2’ye taşıdı. Mourinho’nun 11’inde Mert Hakan, Kostic ve Oğuz Aydın’ı gördük. Kostic, kazanılan penaltıda ve Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonlarda başroldeydi. Zenit maçından sonra Süper Lig’de ilk 11 oynayan Oğuz Aydın sahanın yıldızıydı. Mourinho ve Fenerbahçe’ye, “Ben buradayım” dedi sergilediği oyunla.

TONUSLUOĞLU’NUN ‘DiRENÇ’SiZLiĞi

Hafta içi yapılan hakem seminerinde yaşananlar, sanki çiftliklerinde at koştururcasına yapılan atamalar, hakemlere derneğe üye olmaları için verilen subliminal mesajlar ve dernek konusunda TFF Başkanı’nın çıkışı, ayrıca performansı düşüşte olan, çaldığı ilk düdükte tedirginliğini açıkça gösteren bir hakem... Buna ek olarak Rize-Trabzon maçında incelemesi dakikalarca süren bir ofsayt pozisyonunda polemiğe yol açan VAR hakeminin (Yaşar Kemal Uğurlu) bu maçta görev alması... Bu tür yönetimler açıkçası MHK’nin hakemleri getirdiği noktanın bir fotoğrafı. Bu tablo; zamanında ‘bilmediğiniz şeyler var, resmin tamamını görün’ diyen bazı MHK üyelerinin başrol olarak yer aldığı bir tablo. Bu gencecik hakemler MHK’ye güvenmediği gibi kendilerine olan güvenlerini de yitirmiş. Her an kellem gider, bu MHK kulüplerin her isteğini yerine getiriyor diyerek, stres içerisinde maç yönetiyorlar. Yazık ki ne yazık. Maç içinde olmayan faulleri çalıp, anlamsız sarı kartlar çıkartan Direnç Tonusluoğlu’nun ‘dirençsizliği’ bu MHK’nin eseridir.

VERDiĞi PENALTI YANLIŞ VERMEDiĞi PENALTILAR DOĞRU

Djiku ve Baran’a anlamsız sarı kartlar gösteren Direnç Tonusluoğlu, verilmesi gereken bazı sarı kartları ise es geçti. 12. kural faul ve fena hareketlerde başarı oranı düşüktü. Tartışmalı pozisyonları gelince...

· 5. dakikada Fenerbahçe lehine verdiği penaltının ‘bence’si, ‘sence’si yok. Pozisyonun içindeki Filip Kostic bile penaltı olduğuna inanmıyor. Penaltı olduğuna inanan bir hakem bir de VAR hakemi var.

· 20. dakikada Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda Kostic’in kolu doğal konumda, devam kararı doğru.

· 26. dakikada En-Nesyri’nin topa karşı eyleminin kaleciyi ve defans oyuncusunu etkilemediği kanaatindeyim. Gol nizami.

· 51. dakikada Kayserispor penaltı bekledi, buradaki devam kararı da doğru.

· 71. dakikada yine Kayseri’nin penaltı beklediği pozisyonda top Kostic’in kafasına çarpıp çıkıyor; penaltı değil. Bir not da yardımcı hakem Murat Altan’a. 60. dakikada kaldırdığın bayrağı bir izle kardeş! Bir Süper Lig maçında üst klasman yardımcı hakem ofsayt diye böyle bir bayrak kaldırıyor ise buna denecek bir şey yok.