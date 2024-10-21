Hakem Kadir ‘Sağlam’ durdu ‘VAR’ yokmuş gibi yönetti

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Beşiktaş-Konya maçının hakemi Kadir Sağlam genel olarak iyi bir yönetim sergiledi. Son zamanlarda pek şahit olamadığımız biçimde, VAR yokmuş gibi yönetti. Pozisyona yakınlığı ve açısının doğruluğu sayesinde VAR’a bırakmadan penaltıyı verdi.

Maç boyunca, arkasında ve görmediği alanlarda yaşanan sportmenlik dışı eylemleri sahadaki ekip arkadaşlarının yardımıyla çözüp disiplin cezalarını uyguladı. Ama kendisine tavsiyem; oyun akarken sadece topa odaklanması. Aynı zamanda çevre kontrolü yetisini geliştirecek çalışmalar yapması. Bazen üşengeçlikten olsa gerek, pozisyon içinde kalıyor ve görmediği noktalarda yaşanan bu tip eylemleri kaçırıyor.

TÜRKMEN’i YiNE SKOR KURTARDI

Yine dün oynanan Sivas-Hatay müsabakasında, sadece 8 maç ile FiFA’ya aday gösterilen ve geçen haftadan siyah-beyaz hatası bulunan ve ceza yerine görevle ödüllendirilen Mehmet Türkmen, akıl almaz hatalar yaptı. Manaj’a yapılan penaltıya ‘aldatma’ vermesi, ikinci yarı itme ve kontrolsüz harekete penaltı çalmaması... “Ben FiFA oldum, ne verirsem kabul görür” der gibi maç yönetmesi... Tabii bu tabloya VAR hakemi Sarper Saka da katkıda bulundu. Skor yine şansı oldu Türkmen’in.