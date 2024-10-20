G.Saray’ın Icardi’si var Icardi yoksa Osimhen var

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Kornerde Mertens, ortadan ziyade adeta İcardi’ye servis yaptı. Bu kadar iyi kullanan ayaklar varsa her maç duran top +1 demektir. Sara ve Mertens Galatasaray için ayrıcalık. İcardi ise bir takım için lüks gerçekten. İster kafasına göre Arjantin’e gitsin, ister sakatlık yaşasın, isterse üzerine santrforlar transfer edilsin; Galatasaray’ın olmazsa olmazı.

TEMPO YÜKSEK DEĞiLDi

Temposu yüksek olmayan bir maçtı. Aslında bu zemine bu tempo fazla bile. İlk yarı Galatasaray son vuruşlarda biraz daha becerikli olsaydı devre arasına farklı skorla girebilirdi. Çünkü bu bölüm itibariyle 4 faulle oynayan, fazla zorlamayan ve mücadeleye girmeyen bir oyun mantalitesindeydi Antalyaspor. İkinci devrede Antalya iki oyuncu değişikliği ile ilk yarıya oranla biraz daha etkili gözüküyor gibi olsa da, etkisi gücü doğrultusundaydı. Tam ‘Mauro İcardi’nin golleriyle Süper Lig tarihinde en uzun deplasman galibiyet serisini ele geçirerek üç puan aldı’ diyecekken Osimhen’in muhteşem golüyle perdeyi kapattı Galatasaray.

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ŞAPKA ÇIKARTTIRAN GOL

Oynasalar da oynamasalar da, kulübede bekleseler de, sonradan oyuna girseler de konsantrasyon ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmaları Osimhen ve İcardi gibi dünya yıldızlarını çok farklı kılan asıl kriter olsa gerek. Osimhen kulübede, İcardi o baskı ile iki gol buluyor. Oyuna sonradan giren Osimhen’in enfes golüne İcardi kulübeden şapka çıkartıyor ve maç sonu adeta sarı ve kırmızı gibi yan yana gelip seyirciyi selamlıyorlar.

BÜTÜN HAKEMLER TEDiRGiN

Hakem Ali Şansalan için söyleyeceklerim bu ligdeki her hakem için geçerli. O kadar VAR’ın etkisinde maç yönetiyorlar ki, karar vermeyi bırakın, yer alma konusunda bile üşengeç tavır sergiliyorlar.

Şu son gelişen olaylar, Tahkim Kurulu’nun sezon başında liste dışı bırakılan hakemlerin itirazlarını reddetmesi sanırım bu arkadaşları etkilemiş olacak ki dün yönetilen maçlarda hakemlerin tedirginlikleri ve kaygıları kafalarındaki “Acaba sıradaki ben miyim” sorusu yüzlerinden okunuyordu.

Gerek Trabzon-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük gerekse Ali Şansalan’da bu çok net hissediliyordu. Antalya-Galatasaray maçındaki pozisyonlara gelince...

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Torreira’ya gösterilen sarı kart çok anlamsızdı. Topa elle dokunarak umut vadeden bir atağı kesti düşüncesiyle veriyorsan, ki ondan dolayı verdin, avantaja bıraktığın için umut vadeden atağı kesmemiş oluyor.

PENALTI YOK, KARAR DOĞRU

45+2’deki Veysel-İcardi pozisyonuna tek açıdan bakarsanız penaltı dersiniz ancak İcardi de rakibini formasından çekiyor. Devam kararına katılıyorum.

Osimhen’in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde Abdülkerim’in ofsaytta olup olmadığı ve eğer ofsayt ise rakibini etkileyip etkilemediği göz önüne alındı. Fakat Abdülkerim bence ofsayt değildi. Bu pozisyonda futbolcular birbirlerine çok yakın olduğundan otomatik ofsayt sistemi oyuncuları tek iskelet olarak görür ve çizgi çizemez. Bu yüzden ekrana gelmemiş olabilir ve pozisyonda Antalyasporlu oyuncunun beyaz ayakkabısı fotoğraf karesinde ofsaytı bozuyor gözüküyor.