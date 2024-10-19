Galatasaray-Antalyaspor maçında golcüler sahne aldı! Icardi eleştirilere yanıt verdi, Osimhen...

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRDI

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Sarı kırmızılı takım, üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak rekor kırdı. Bu rekor daha önce 12 maç ile Fenerbahçe'ye aitti.

ANTALYA'DA SAHNE GOLCÜLERİN

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Mauro Icardi, 90+3. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

ELEŞTİRİLERİ SUSTURDU, 50'YE ULAŞTI

Milli ara öncesi son 2 maçta gösterdiği performanslar ve sonrasında yaptığı paylaşımlar sebebiyle eleştirilere maruz kalan Icardi, takımını ilk 2 golünü attı ve Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 50 gole ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu.

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OSIMHEN ATTI, ANTALYASPORLU TARAFTARLAR ALKIŞLADI

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, müsabakanın 90+2. dakikasında takımının 3 golünü kaydetti ve maçın skorunu tayin etti. Sağ kanattan Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen sol çaprazdan yaptığı röveşatayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 3. gol sevincini yaşadı.

Osimhen'in şık golünü Antalyasporlu taraftarlar da uzun süre alkışlayarak yıldız oyuncuya jest yaptı.

47 DAKİKADA 1 SKORA ETKİ

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de bu sezon 200+ dakika süre alan oyuncular arasında en sık skor katkısında bulunan isim, her 47 dakikada bir skora etki eden Victor Osimhen (237 dakika/3 gol & 2 asist)