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Spor Arena
Haber Giriş: 23.09.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Değişiklikler puan getirdi

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
Değişiklikler puan getirdi

Lider Beşiktaş’a konuk olan Adana Demirspor 3-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşmayı 3-3’e getirerek sahadan puanla ayrılmasını bildi. Bireysel hatalardan yenen gollerden sonra bireysel beceriler beraberliği getirdi.

Maça değişik bir kadro ve Balotellisiz başlayan Mavi Lacivertliler lider karşısında öyle şanssızlıklar yaşadı ki 52. dakikada 3-0 gerideydi. İlk gol rakip Montero'nun kale önünde kafa vuruşunda top Samet Akaydın'a çarptı, kaleci Ferhat kontpiyerde kaldı meşin yuvarlak filelere gitti. İkinci gol de yine şanssız ve ilginç  bir şekilde geldi.  43’te De Souza orta sahaya yakın yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak yuvarlana yuvarlana filelerle buluştu. İlginç şekilde yenen gollerle devre bitti.  

BALOTELLİ MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale eden İtalyan Teknik Direktör Montella taşları yerinden oynattı, takımın oyunda kalmasını ve geri dönüşünü sağladı. Rakibin değişiklikleri ekibine katkı sağlayamazken, Mavi Şimşeklerde yapılan Yunus Akgün, Balotelli, Gökhan İnler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal değişiklikleri ise sonuca olumlu etki yaptı.   Mavi Lacivertlilerde 67’de oyuna giren Mavi Lacivertlilerin dünyaca ünlü oyuncusu Süper Mario Balotelli attığı golle, asisti ile ve yaptığı hareketlerle maça damgasını vurdu. Balotelli kendisine ‘Beyni yok’ diyen Sergen Yalçın’a yaptığı beyin işareti ile hakemden sarı kart gördü.

MÜCADELE VARDI

Özellikle Vargas oyunda kaldığı süre icerisinde takımın en iyilerindendi. Beşiktaş karşısında bir hayli istekli ve diri olan Adana Demirsporlu oyuncular maçın son düdüğüne kadar mücadele etti. Yenilen şanssız gollere rağmen hep  oyunda kalan Mavi Lacivertliler sonunda sahadan puanla ayrılmasını bildi. Son iki haftada alınan puanlar Mavi Şimşeklerde morali yükseltirken ilerisi için de umut oluyor. Bu maç bitti , şimdi Cumartesi saat 19.00’da Adana’da oynanacak  Gaziantep karşılaşması var hedef galibiyet olmalı…

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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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