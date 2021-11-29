Adana’da seri sonu…

Son 2 maçını kazanan Mavi Lacivertliler rakibine göre üstün olmasına rağmen gol üretemeyince maç da golsüz sona erdi. Kasımpaşa karşısında direkleri geçemeyen Mavi Şimşek sayısız fırsattan da yararlanamadı. Son dakikalarda ise mağlubiyetten kaleci Muriç kurtardı. Bu hafta beklediği sonuçları alamayan Adana’nın iki güzide ekibinden Demirspor’un 2 maçlık, Adanaspor’un da üç maçlık seri galibiyetleri sona erdi. Şimdi yeni serilere başlamak lazım…



YÜKSEK TEMPO



Adana Demirspor maça yüksek tempoda başladı. İlk düdük sesinden sonra, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga ile Samet’le tehlikeli ataklar geliştirdi, Vargas’ın şutu, Samet’in kafası direkte patladı. Bu maçta göze çarpan ise defanstan Simon Deli’nin Rassoul’un Stambouli’nin devamlı ileri çıkmaları, sağdan soldan ortalar yapması oldu. Ancak ne yazık ki Mavi Lacivertli oyuncular direkleri ve kaleci Harun’u geçemedi. Ahlar vahlarla ilk yarı bitti.

İkinci yarıda da manzara değişmedi, Demirspor geriden oyun kuruyor, orta sahada hazırlık sonra rakip kaleye gitmeler maç boyunca devam etti.

Durgun, kısır bir maç seyrettik anlayacağınız. Mavi Şimşek her zamankinden daha isteksiz, zaman zaman dağınık, bitse de gitsek havasındaydı. Bu oyun skora da böyle yansıdı, maç da başladığı gibi golsüz sona erdi.



TARAFTARA YAZIK



Kasımpaşa karşısında beklediği oyunu göremeyen muhteşem taraftar üzgün terketti stadı. Oysa ki Mavi Lacivertliler bu maçı da galip bitirip seriyi üç maça çıkarmak için gelmişti tribünlere. Olmadı ne yazık ki. Yine de bir puan iyidir diyelim ama, bu oyunla ilerideki maçlarda bir puanı da bulamayabiliriz. Bunu da unutmamak gerekir.



KAPLAN TEK GOLLE YIKILDI



Son üç haftayı galibiyetlerle geçiren ve hızla puan cetvelinde üst sıralara çıkan Adanaspor bu haftayı puansız kapattı. Samsun karşısında 62 dakikayı gol yemeden geçiren Turuncu Beyazlılar, bu dakikada yediği gole cevap veremeyince sahadan boynu bükük ayrıldı. Toros Kaplanı sonuçla 18 puanda kaldı. Adanaspor acilen bu maçı unutup evinde oynayacağı Tuzla maçına hazırlanmalı ve Samsun yenilgisini telafi ederek yeni bir seriye başlamalı.