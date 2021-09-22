TED Open'da 73. yıl

29 yaşındaki tenisçinin maçlarda ortalama 180-190 km/h hızla attığı servisleri, rakiplerinden gelen toplara anında doğru vuruş seçimleri yapması ve süratli geri oyunuyla izleyicileri adeta büyüledi. Duckworth, şampiyon olduğu TED Open sonrasında ATP’nin açıkladığı dünya klasmanında kariyerinin en üst sırasına (No.65) çıkmış oldu. Avustralyalı raketi daha üst sıralarda göreceğimize eminim.

TED OPEN’DAN GRAND SLAMLERE

Çünkü TED Open gibi bir Challenger serisi turnuvası Grand Slamler gibi büyük etkinlikler için adeta bir köprü niteliğindedir. Bugüne kadar TED Open’a Alexander Zverev, Marin Cilic, Matteo Berrettini, Ilya Ivashka ve Karen Khachanov gibi isimler katıldı. Bu isimler dünya klasmanında ilk 10’a girmiş oyuncular.

FİNANS KURULUŞLARI NEREDE?

Ne üzücüdür ki böyle köklü bir spor etkinliğinin uzun süreli bir ana sponsoru bulunmamakta. Her yıl bankalarımız milyonlarca TL kâr yaptıklarını açıklıyorlar. Bir banka veya finans kuruluşu çıkıp da ‘’Biz tenisi destekliyoruz.’’ diyemiyorlar mı? Bugün her bir banka bir spor dalını seçip rahatlıkla uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması yapabilir. Uzun vadeli derken kastettiğim en az 5 yıl. Biz de ise maalesef bu süre 1-2 yıl ile sınırlı. Basit bir örnek vermek gerekirse, Fransa Açık tenis turnuvasının ana sponsoru bildim bileli BNP Paribas bankası. Evet, o bir Grand Slam bizimkisi ise bir Challenger.

BİZİM GRAND SLAM

Fransa Açık, Paris şehri ile özdeşleşti. TED Open ise İstanbul ile özdeşleşti. Bu da TED Open’ı ‘’bizim Grand Slamimiz’’ yapar. İstanbul Challenger öncesi sponsor olmayışı TED kulübü başkanı Mehmet Tınaz’ı çok düşündürdü. Bu olumsuzluğa rağmen turnuvayı kulübün kendi imkanlarıyla yapmaya karar verdi.

MEGASARAY KATKILARIYLA

Sonrasında ise Türk Tenis Federasyonunun iş birliği içerisinde olduğu Şahinler Holding bünyesinde bulunan Megasaray oteli TED Open’a destek olacağını açıkladı. Megasaray otelinin sahibi Kemal Şahin adeta bir tenis tutkunu. Tesisinde bulunan 50 ye yakın tenis kortu ile tenis turizminde iddialı bir konumda. Ayrıca tesiste performans oyuncularına yönelik bir tenis akademisi de bulunmakta. Oğlu Barış ise tenis oyunculuğunun yanı sıra dünya tenisini çok iyi takip ediyor. Megasaray’ın yanı sıra Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası da İstanbul Challenger’a destek vererek final sonrası muhteşem bir konser verdi.

İSTANBUL İLE ÖZDEŞLEŞEN TURNUVA

Tenis turnuvaları oynandığı şehirler ile özdeşleştiğinde arka planda kesinlikle o şehrin belediyeleri de etkinliği destekliyorlar. Geçenlerde TED kulübünü ilk kez İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etti ve tesisi çok beğendi. Temennimiz, 74. TED Open’a büyükşehir belediyemizin de destek vermesi.