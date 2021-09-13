KadÄ±nlarda genÃ§ jenerasyon

GeÃ§en seneki US Open tribÃ¼nleri pandemiden dolayÄ± boÅŸtu. Tenise hasret kalan seyirciler kadÄ±nlar finalinde 23 bin kiÅŸilik Arthur Ashe merkez kortunu tamamen doldurdular. Ä°ki finalistin de yaÅŸlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda adeta bir junior ÅŸampiyonasÄ± izliyor gibiydik. Bir taraftan Ä°ngiltere adÄ±na oynayan henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndaki Emma Raducanu diÄŸer taraftan ise Kanada adÄ±na oynayan 19 yaÅŸÄ±ndaki solak tenisÃ§i Leylah Annie Fernandez finalde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiler.

Raducanu, Amerika AÃ§Ä±k turnuvasÄ± baÅŸlamadan birkaÃ§ hafta Ã¶nce dÃ¼nyada ilk 150 tenisÃ§i arasÄ±nda olup henÃ¼z kimsenin pek tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir tenisÃ§iydi. US Openâ€™Ä±n elemelerine bile girmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Ancak son oynadÄ±ÄŸÄ± Wimbledon turnuvasÄ±nda Ä°ngiliz Tenis Federasyonunun kendisine vermiÅŸ olduÄŸu Wild Card(Kontenjan) ile 4.tura Ã§Ä±ktÄ±. Fakat 4.tur maÃ§Ä±nÄ± nefes darlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bitiremedi. Ancak Wimbledonâ€™da aldÄ±ÄŸÄ± puanlarla klasmandaki sÄ±ralamasÄ±nÄ± yÃ¼kselterek US Open elemelerine son anda girebildi. Raducanu, zorlu eleme maÃ§larÄ±nda beklenmedik bir ÅŸekilde 3 turu geÃ§erek ana tabloya Ã§Ä±ktÄ±. TurnuvanÄ±n ana tablosunda devam edebileceÄŸini hayal etmediÄŸinden dÃ¶nÃ¼ÅŸ uÃ§ak biletinin tarihini sÃ¼rekli erteliyordu.

SET KAYBETMEDEN 10 MAÃ‡

Ä°ngiliz tenisÃ§i, tenis tarihinde bir ilke imza atarak Ã¶n elemelerden gelip bir Grand Slam turnuvasÄ±nda ÅŸampiyon olan tek tenisÃ§i unvanÄ±na sahip oldu. Emma Raducanu, iki haftada 10 maÃ§ yapÄ±p set kaybetmeden Amerika AÃ§Ä±kâ€™ta ÅŸampiyon oldu. Final yolunda 2020 Tokyo Olimpiyat ÅŸampiyonu Ä°sviÃ§reli Belinda Bencic ve gÃ¼ndemde olan YunanlÄ± Maria Sakkari gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ tenisÃ§ileri eledi. Rumen asÄ±llÄ± babasÄ± Ian ve Ã‡in asÄ±llÄ± annesi Renee, Raducanu henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken Ä°ngiltereâ€™ye yerleÅŸtiler. 5 yaÅŸÄ±nda tenise baÅŸladÄ±. Okulda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Ailesi onu Ã§ok disiplinli yetiÅŸtirdi. Ailesinin yetiÅŸtirme tarzÄ± Raducanuâ€™nun mental dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi. BabasÄ±ndan dolayÄ± tenisteki rol modeli Rumen â€˜â€™Simona Halepâ€™â€™. Korttaki hareketleri de Halepâ€™i andÄ±rÄ±yor. Annesinden dolayÄ± ise rol modeli Ã‡inli â€˜â€™LÄ° Naâ€™â€™. Oyun tarzÄ±ndaki agresifliÄŸi de Li Naâ€™nÄ±n oyun tarzÄ±na benziyor. Raducanuâ€™nun bilhassa agresif vurduÄŸu ve yÃ¶nlendirdiÄŸi Ã§ift el backhandleri Ã¶nemli bir silahÄ±. GenÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen bu istikrarlÄ± oyunu geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k onu zirvede tutabilecek bir Ã¶zellik.

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44 SENELÄ°K HASRET BÄ°TTÄ°

KadÄ±nlarda Ä°ngilizlerin son Grand Slam ÅŸampiyonu 1977 yÄ±lÄ±nda Wimbledonâ€™Ä± kazanan Virginia Wade idi. 44 sene sonra Raducanuâ€™nun tekrar bir Grand Slam kazanmasÄ± Ä°ngiltere'deki tenise olan ilgiyi canlandÄ±racaktÄ±r.



Finalist Fernandezâ€™in babasÄ± Ekvadorlu bir futbolcu ve aynÄ± zamanda kÄ±zÄ±nÄ±n tenis antrenÃ¶rÃ¼. Annesi ise Filipinli. Aile, yÄ±llar Ã¶nce Kanadaâ€™ya taÅŸÄ±ndÄ±. Fernandez, bugÃ¼ne kadar junior (genÃ§ler) turnuvalarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir tenisÃ§iydi. GenÃ§ler kategorisinde Fransa AÃ§Ä±k ve Wimbledonâ€™da ÅŸampiyon oldu. AyrÄ±ca Avustralya Openâ€™da final oynadÄ±. Fernandezâ€™in tenisteki geliÅŸiminde Kanada Tenis Federasyonunun genÃ§ler geliÅŸtirme programÄ± Ã§ok etkili oldu. Kanada Tenis Federasyonunun desteÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Fernandezâ€™in babasÄ± Jorge, kÄ±zÄ±nÄ±n tenisini adeta baÅŸtan yarattÄ±.

Jorge, Fernandezâ€™e baÅŸta vuruÅŸ tekniÄŸini ve solak bir tenisÃ§i olarak toplarÄ± vurmasÄ± gerektiÄŸi aÃ§Ä±larÄ± Ã¶ÄŸretti. Fernandez, iki hafta iÃ§inde inanÄ±lmaz gÃ¼Ã§lÃ¼ ve tecrÃ¼beli tenisÃ§ileri yenmeyi baÅŸardÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda 2 numaralÄ± seri baÅŸÄ± â€˜â€™Aryna Sabalenkaâ€™â€™, geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu â€˜â€™NaomiOsakaâ€™â€™, dÃ¼nya eski 1 numarasÄ± Alman â€˜â€™Angelique Kerberâ€™â€™ ve â€˜â€™Elina Svitolinaâ€™â€™ gibi isimler vardÄ±. Turnuva boyunca babasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± Leylahâ€™ a sÃ¼rekli sÃ¶ylediÄŸi bir cÃ¼mle vardÄ±. â€˜â€™Dikkatini daÄŸÄ±tma ve etrafÄ±nda olup bitenlerden dolayÄ± havaya girme.â€™â€™ Fernandez, toplara inanÄ±lmaz derecede sert vurabilen bir oyuncu. VurduÄŸu toplar, yere paralel gidip arka Ã§izginin Ã§ok yakÄ±nlarÄ±nda sekebiliyor. ToplarÄ±, aÃ§Ä±lara Ã§ok iyi yÃ¶nlendirebiliyor.



KadÄ±nlar tenisi uzun sÃ¼redir istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. GÃ¶rÃ¼len ÅŸu ki yeni bir jenerasyon kadÄ±n tenisini yÃ¶netecek. 10 yÄ±llÄ±k â€˜â€™Serena Williamsâ€™â€™ saltanatÄ± sona erdi. ArtÄ±k â€˜â€™NaomiOsakaâ€™â€™, â€˜â€™Coco Gauffâ€™â€™, â€˜â€™Ashleigh Bartyâ€™â€™ ve ÅŸimdide â€˜â€™Raducanu ve Fernandezâ€™â€™ gibi genÃ§ yÄ±ldÄ±zlar kadÄ±n tenisine yÃ¶n verecek gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.