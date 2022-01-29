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Spor Arena
Haber Giriş: 29.01.2022 - 15:58 | Son Güncelleme:

Barty'nin oyun tarzı Steffi Graf'ı andırıyor

Engin KRATZER
Engin KRATZER
ekratzer@hurriyet.com.tr
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Engin KRATZER
Engin KRATZER
ekratzer@hurriyet.com.tr
Barty'nin oyun tarzı Steffi Graf'ı andırıyor

Avustralyalı Ashleigh Barty, 44 yıl boyunca ülkesinin hasret kaldığı tek kadınlar şampiyonluğunu kazandı. 25 yaşındaki Ash lakaplı tenisçi, tenis dışında müsabık seviyede kriket de oynamış.

Barty takribi 100 haftadan beri dünya sıralamasında bir numara. İlk Grand Slam unvanını 2019'da Fransa Açık'ta kazandı. Geçen sene de Wimbledon’da şampiyon oldu. Avustralya Open birinciliği ile üçüncü Grand Slam’ini kazandı ve her zemine uygun ve etkili tenis oynayabileceğini de kanıtlamış oldu.

Barty’nin tek el slice (kesme) Backhand ve Kick (spinli)  servisleri kadın tenisinde alıştığımız oyun tarzının dışında. Vurduğu slice backhandlerin topları fazla yüksek sekmediği için rakipleri kendi vuruşlarını fazla hızlandıramıyorlar. Servisleri ise tam tersi rakip sahada  hayli yüksek  sekiyor. Bu da rakiplerin servis karşılamalarını hayli zorlaştırıyor.

BARTY’NİN OYUN TARZI STEFFI GRAF’I ANDIRIYOR

Barty’nin oyun tarzını efsane Alman tenisçi Steffi Graf’a benzetiyorum.  Graf; süratli ayakları, vurduğu Backhand slice ve güçlü Forehandleri ile 22 defa Grand Slam şampiyonu oldu.

Tabi ki Barty’nin Graf’a göre vuruş çeşitliği çok daha fazla. Barty sadece 1.65 boyu ile uzun boylu ve güçlü fiziksel yapılı rakiplere karşı hiç de dezavantajlı değil. Çünkü Barty istediği zaman ve gerekli durumlarda birçok teknik vuruş üretebiliyor. Kısacası B planına geçebiliyor.

Barty aynı zamanda çok iyi bir çift oyuncusu olduğu için file önünde de etkili.  Barty bu oturaklı ve esasen basit (enerjisini çok iyi kullanıyor) oyun tarzı ile uzun süre zirvede kalacak gibi gözüküyor.

İLAÇLAR İLE AYAKTA KALDI

Ash’in finaldeki rakibi Amerikalı Danielle Collins, tenisini Florida’nın halka açık tenis kortlarında oynayarak geliştirdi. 28 yaşındaki Collins takımda oynadığı Virginia Üniversitesi'nde iki kez Amerika Kolej şampiyonu oldu. Collins fikstürde 27 numaralı seri başı olarak mücadele etti. Agresif arka çizgi oyunu ve savaşçı tarzı ile finale kadar klasmanda kendisinden çok daha yüksek pozisyonda olan rakiplerini yendi.

Collins tamamen profesyonel kariyerine 22 yaşında başladı. Barty ise 14 yaşında. Collins uzun bir süre vücudundan tenis topu büyüklüğünde ameliyat ile alınan kist nedeniyle antrenman ve turnuvalardan uzak kaldı. İlaçlar alarak tenise devam etti. Ailesi ve ekibi ona  inanılmaz destek verdi. Collins bu ikinciliği ile önümüzdeki hafta açıklanacak güncel dünya sıralamasında ilk on tenisçi arasına girecek.     

 

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Engin KRATZER
Engin KRATZER
ekratzer@hurriyet.com.tr
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