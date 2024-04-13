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Engin Kehale
Engin Kehale
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Ya Manaj Trabzonspor’da olsaydı?

#Trabzonspor#Süper Lig#Sivasspor

Dünkü maçı izlerken ister istemez şöyle düşünüyorsunuz.

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Abdullah Avcı maç önü röportaja geldiğinde, Sivasspor’un üçlü ve dörtlü savunma ile oynayabildiğini, ikisine karşı da hazırlık yaptıklarından bahsetti. İlk düdükle birlikte, Poungouras’ın savunma üçlüsünün sağında yer almasıyla geride beşli bir hat gördük Bülent Uygun’un maç stratejisinde. Bordo mavililerin bek-stoper arası kaçışlarını en aza indirmek, savunmanın önündeki ikili ile de merkezi koruyarak rakibe kolay şans vermemek amaçlanmıştı. İlk yarıda top Trabzonspor’undu. Pepe’nin serbest rolü, Meunier’in sürekli maçın içinde olması bordo mavililere oyun hakimiyeti verse de kalabalık savunmayı aşmakta zorlandılar.

Gözden KaçmasınAbdullah Avcı mağlubiyet sonrası konuştuAbdullah Avcı mağlubiyet sonrası konuştuHaberi görüntüle

İkinci yarı baskı artar, Trabzonspor üretmeye başlar diye düşünürken sahneye Eren’in hatalı pasının ardından Manaj çıktı. 5 kişinin içinde bir anime film karakteri gibi topu sakladı, Menig’i kaçırdı ve Sivas’ın golü geldi. Avcı, kalan bölümde merkez ikilisini değiştirdi, Mendy’yi o bölgeye çekti ve hücumdaki tüm seçeneklerini sahaya attı. Ancak bir kornerden gelen Mendy şutu harici pozisyon üretemedi. Opta verilerine göre sadece 4’ü isabetli 21 şuttan üretilebilen 1.37 gol beklentisi, bu verimsizliği en iyi açıklayan istatistik. Dünkü maçı izlerken, insan “Manaj Trabzonspor’da olsaydı ne olurdu?” diye düşünmeden edemiyor.

#Trabzonspor#Süper Lig#Sivasspor
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