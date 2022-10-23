Trabzonspor’a zaman lazım

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Bu sezon hiçbir takım için kolay değil. Hele ki ligi ve Avrupa’yı birlikte götürmek isteyen ekipler için. Dünya Kupası’na kadar olan süreçteki hafta içi hafta sonu düzenli maç frekansı, bir teknik adamın takımıyla çalışma ve bir sistem oturtması için hiç de ideal değil. Aslında bu yüzden 2022-2023 sezon başı için bazı olmazsa olmazlar vardı. Bunlardan ilki, kadroda çok değişiklik yapmamaktı. Ancak Trabzon, şampiyon olmasına rağmen kadro istikrarını yakalayamadı. Sivas karşısındaki 11’in yedisi bu yaz transfer edilen oyunculardı.

TRANSFERLER GECiKTi

İkinci olmazsa olmaz ise, eğer takım bir değişim geçirecekse, bu değişikliği çok erken yönetmekti. Böylece teknik adamın takımıyla yeterince çalışabileceği, hem fiziksel açıdan gelişme kaydedilebileceği hem de sistemin oturtulabileceği bir düzen sağlanabilirdi. Trabzon ekibinin transferleri arasında sadece Eren Elmalı ve Trezeguet, lig başlamadan takıma katılabildi. Hâl böyle olunca, bordo mavililer haftalar geçtikçe saha içinde sorun çözebilme becerini geliştirse de, ve oyuncular birbirlerine daha fazla alışsa da kolektif bir hücum devamlılığı oluşturmakta zorlanıyor. Görünen o ki Dünya Kupası’na kadarki süreç böyle devam edecek. Bu nedenle şu ana dek alınan 21 puan, zirve yarışında oldukça önemli.

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HAMSiK’iN GOLÜ HARiKAYDI

Abdullah Avcı, belli ki maç öncesinde hücum başlarken Gomez’e sol çizgiye basmasını talimat vermişti. Böylece Hamsik’i merkezden rakip ceza sahası çevresine sokabilecek, Dia Sabi’A’nın boşalttığı alanda Hamsik’in etkin olmasını sağlayacaktı. Böyle de oldu. Hamsik boş koşuyla oraya gelip çok temiz bir vuruşla maçın skorunu belirledi.

İlk yarıda topa sahip olan takım Trabzon’du fakat tehlikeleri yaratan taraf Sivas’tı. İkinci yarıda topa daha çok sahip olan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri olsa da etkinlik olarak ilk 45 dakikanın yanına yaklaşamadılar. Trabzonspor, oyunu tutamasa da skoru tutmayı başardı. Şunu da eklemek lazım: Uğurcan’ın eski günlerine dönmesi, bordo mavililer için en umut vadeden gelişme.