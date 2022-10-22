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Abdullah Avcı: "Bu 3 puan şampiyonluk yolunda çok önemliydi"

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Sivasspor
Abdullah Avcı: Bu 3 puan şampiyonluk yolunda çok önemliydi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 19:40

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

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Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 15 dakikalık kısmında takımını çok beğendiğini belirten Avcı, "En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz." dedi.

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Bu galibiyetin şampiyonluk yolundaki önemine vurgu yapan başarılı teknik adam, "Yarın bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu insanlar anlayacak. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok artık. Daha dengeli oyunlar olmalı. Eksiklerimiz var. Bazen oyun, bazen oyuncu. İniş, çıkış olacak. Ancak her kulvarda ilerliyoruz. Ligde de yukarıya doğru. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu 3 puan şampiyonluk yolunda çok önemliydi." diye konuştu.

 

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Sivasspor

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