Trabzon geri dönmeye alıştı 

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Çağdaş Atan, ligin rakibini iyi analiz eden teknik adamlarından biri. Bu yüzden Kayserispor’un maç içerisinde ana stratejisinin ne olacağını, Trabzonspor’un da hücum planını sahaya yansıtma beceresini merak ederek ekran başına geçtim. İlk 45 dakika, Kayseri temsilcisinin kendi oyununu sahaya yansıtmak için verdiği özveri ile özetlenebilir. Thiam, Gavranovic ve sürpriz olarak Cardoso’yu stoper-bek arasındaki boşluklara koşturan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor’un oyun boyunu sürekli olarak uzattı. Hem çapraz toplar hem de topsuz koşular ile de rakibi oldukça yıprattı.

GiDiŞATI KAYSERi BELiRLEDi

Bu cesur oyunun bedeli ise tempolu oyunda Abdullah Avcı’nın ekibinin kontra becerisiydi. Uğurcan’ın büyük hatası ile gelen gol Kayserispor’u öne geçirse ve %51 topa sahip olma ile soyunma odasına gitseler de Trabzonspor ilk yarıyı 10 şut, rakip ceza sahasında 16 kez topla buluşma ve kaçırılan net pozisyonlar ile bitirdi. Bulunan çok fazla pozisyona rağmen, oyunun gidişatını belirleyen tarafın Çağdaş Atan’ın öğrencileri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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2. YARI AĞIRLIĞINI KOYDU

İkinci yarıda ise Trabzonspor ağırlığını maça koymaya başladı. Topa daha fazla sahip olan, set oyununa oturan, riskleri alan bir bordo mavili ekip vardı sahada. Abdullah Avcı önce Siopis, sonra Hamsik’i kenara çağırarak orta sahayı BardhiBakasetas’a emanet etti ve alabileceği tüm riskleri aldı. Karadeniz temsilcisi, risklerin yaratabileceği kırılganlığı daha sahada hissetmeden öne geçti. Penaltı kararı doğru olsa da VAR’ın çağıracağı kadar bariz bir hata mıydı? Tartışılır. 2. gol ise ilk yarıdaki pozisyonların bir benzeriydi, son vuruşu yapan oyuncu dışında. Maxi-Umut bir kez daha birbirlerine yakınken ne kadar büyük bir tehdit olduklarını gösterdiler.

SORUN BERABER HAREKET

Abdullah Avcı’nın çözmesi gereken bir numaralı sorun ise takımın beraber hareket edebilme becerisi. Ne savunmada ne de hücumda set oyununda takım bu anlamda istenilen seviyede değil. Üç maç üst üste ilk golü yedikten sonra geri dönmek bir takım karakteri göstergesi, bu da cepteki en büyük artı.