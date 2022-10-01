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Abdullah Avcı: "Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık"

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Kayserispor
Abdullah Avcı: Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 20:11

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tribünlerde yaşanan olaylara ilişkin olarak, "Kayserispor, ligimizin iyi takımlarından. Özellikle Türk futbolunun son dönemlerdeki oyun olarak yetiştiği Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Futbola çok şey katıyor. Bugün taraftarında bize karşı yaptığı şeyden dolayı nezaket göstermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik adama yakışacak bir şeydi. Kayserispor değerli bir takım. Benim Kayseri’de dostlarım var. Oyuncuyla bir problemimiz yok. Teknik ekip bize saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra bitiyor. Trabzonspor veya başkası ne yapması gerekiyor. Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Başkanına yok, teknik ekibe yok" dedi.

"Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık"

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Avcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Bugün milli takımdan dönen 10 oyuncum vardı. Son gün taktik çalışma yapabildik. 3. bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Bunu zaman zaman yaptık. Biz akan oyunda baskı yapamayız. 2.5 bölgede bekledik. Takip bazen derinlikte oynadığı için bazen kapattık. Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık. Oyunda ikinci yarı beni tatmin etti. Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Kayserispor

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