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HABERLERYazarlar Engin KEHALE Stoper, sağ bek ve kurtarıcı, iyisiyle kötüsüyle Bartra
Engin Kehale
Engin Kehale
Engin KehaleYazarın Tüm Yazıları

Stoper, sağ bek ve kurtarıcı, iyisiyle kötüsüyle Bartra

#Trabzonspor#Gaziantep FK#Bartra

Zor anlarda yetenek ve karakter gerekir.

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Erol Bulut, Abdullah Avcı’yı iyi bilen bir teknik adam. Geçen sezon Akyazı’daki 90 dakika 3-0 gibi net bir skorla Trabzonspor lehine bitmiş olsa da Gaziantep FK’nin rakip kaleye yolladığı 25 şut, Akyazı’da sezon boyu yakalanan en yüksek rakamdı. Bordo mavililerin deplasmanlarında ise bir tek Konyaspor bu rakamın üzerine çıkabilmişti.

Çok net bir plan ile sahadaydı Güneydoğu temsilcisi: Marc Bartra- Stryger Larsen arasını çabuk oyuncular ile delmek, özellikle Bartra’nın yavaşlığından faydalanmak. Böyle de oldu. Trabzonspor oyuncuları daha maça ısınamadan tabelaya baktıklarında iki farkla geride olduklarını gördüler.

DOĞRUDAN ŞAŞMADILAR

Bordo mavililer, maçın başındaki şoka rağmen saha içerisinde bildikleri doğrulardan şaşmadılar. Kızılyıldız maçında Mahmoud Trezeguet ve Djaniny’nin kanatlarını 10. dakikadan sonra değiştiren Avcı, Gaziantep FK karşısında da bu ikili ters kanatta başlamış olmalarına rağmen aynı şeyi yaptı. Kısa bir süre sonra yine Marek Hamsik, çabuk düşünüp topun yönünü hızlıca değiştirdi ve Trezeguet bir kez daha ağları sarsmayı başardı.

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iLK YARININ YILDIZI BAKASETAS

İlk 45 dakikanın tartışmasız yıldızı ise Bakasetas’tı. Sürekli denedi, sürekli tehdit yarattı. Karşısındaki savunmayı hep daha iyisini yapmak zorunda bıraktı. Altı şut (biri penaltı) ve bir asist. Sadece 45 dakikada... Trezeguet’nin sağ kenara geçip çizgiye basması, Hamsik’in sol tarafta oyunu genişletmesinin de Bakasetas’a alan açtığı bir gerçek. Devrede soyunma odasına berabere gidilmesinde payı büyüktü.

YORGUNLUK TEMPOYU DÜŞÜRDÜ

Djaniny’nin yerine Bardhi girince, oyuncular arasındaki mesafeler biraz fazla açıldı Trabzonspor için. Djaniny, Umut Bozok’un yanına gelip forveti çiftleyerek kalabalık bir ön hat oluşturuyordu. Bardhi biraz daha geride kalınca takımın hücum verimliliği azaldı. Üstüne bir de Kızılyıldız maçının yorgunluğu eklenince zaman zaman temposu düşen bir Trabzonspor gördük ikinci yarı.

Böyle anlarda maçı kazanmak için yetenek ve karakter gerekir. Bartra’da ikisi de var. Oyuna sonradan giren Maxi Gomez savunmayı biraz da tartışmalı bir şekilde dağıttı, Bartra inanılmaz bir kafayla galibiyeti getirdi. Savunmada bir kırılganlık yaratsa da hücumdaki ve sahadaki liderliği İspanyol oyuncuyu paha biçilmez yapıyor.

#Trabzonspor#Gaziantep FK#Bartra
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