Marc Bartra'dan galibiyet sözleri! "Tüylerim hala diken diken"

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İyi futbol oynayarak kazandıklarını söyleyen Manolis Siopis, "Çok zor bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımızda karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduk. İlk 10 dakikayı geride bırakırsak belki bu sezonun en iyi ilk yarısını geride bıraktık. Çok zordu ama hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Ben aslında geçen seneki Kayserispor maçını hatırladım. Rakip 2. golünü atınca benim aklıma Kayserispor maçı geldi ama geriden gelip kazanacağımıza inanmıştım. Psikolojik açıdan da çok önemliydi. Avrupa'dan sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi." dedi.

Son anlarda Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Marc Bartra ise sahadan adil bir sonuçla ayrıldıklarını belirtirken "Aslında tüylerim hala diken diken. O anı hala hatırlıyorum. Adil olan sonuç buydu. İlk 10 dakika dışında harika oynadık. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi çalışırsanız hak ettiğinizi alırsınız. Bizim de başımıza gelen bu oldu." diye konuştu.