×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERYazarlarEngin KEHALERüzgâr, fırtınaya dönüyor gibi
Engin Kehale
Engin Kehale
Engin KehaleYazarın Tüm Yazıları

Rüzgâr, fırtınaya dönüyor gibi

#Trabzonspor#Onuachu#Türkiye Kupası

Trabzon dün forvet hariç her mevkiden verim aldı.

Haberin Devamı

Onuachu Afrika Uluslar Kupası’na gittiğinde, bunun Trabzonspor için çok kötü bir dönem olduğunu düşündük ki öyle de oldu. Yine de bu kısa süreçte, yas tutma evrelerinin hepsini bir ayda geçirdi bordo mavililer. İnkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Kabullendikten sonra da çıkış başladı.

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Başakşehir karşısında sezonun en iyi oyunlarından birini ortaya koyarken taraftarını da tekrar kendine inandırmayı başarıyor gibi. İlk 8 dakikada atılan 5 şut ile maça hızlı bir başlangıç yapan bordo mavililer, ilk yarı bittiğinde bu sayıyı 15‘e çıkarmıştı bile. Kalesinde gördüğü şut sayısı ise sadece 2’ydi. Rakibin toplam hücum sayısı da öyle.

Gözden KaçmasınAbdullah Avcı: Trabzonspor vazgeçmezAbdullah Avcı: Trabzonspor vazgeçmezHaberi görüntüle

TEHLiKELi ÜÇLÜ!

Zorunluluk ve tercihlerin etkisiyle rotasyona uğramış Başakşehir kadrosunu, özellikle yerini yadırgayan Emirhan ve genç stoper Yağız Dilek’in arasını hedef alan Trezeguet-Eren Elmalı-Umut Güneş üçlüsü, üst üste tehlikeler üretmeyi başardı.

Haberin Devamı

Santrfor bölgesi hariç her pozisyon verim aldı Abdullah Avcı. Soldaki üçgenin bir benzerini sağda kuran Visca-Bardhi-Meunier, oyun kuran iki stoper -ki Denswil çok iyi top dağıttı- ve aralarına giren Berat.

15 DAKiKALIK GERGiNLiK

Övgü dolu bu kadar sözün ardından şunu da belirtmek lazım. 70-75 dakikasını bu kadar baskın oynadığın bir maçta, son 15 dakikayı ‘Acaba skoru tutabilecek miyiz?’ soru işaretiyle geçirdi bordo mavililer. Maçı çözen gol ise set hücumundan değil, bireysel beceriyle Visca’dan geldi. Trabzonspor, oyun ile skoru daha paralel hale getirme ve forvetini oyuna sokmayı da portföyüne eklerse rüzgârın fırtınaya dönüşmesi yakındır.

#Trabzonspor#Onuachu#Türkiye Kupası
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk futbolu nereye gidiyor

 MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN

Spor sahaları sokakların küçük bir demosu

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

İlk penaltıda dağıldı, 4 kırmızı kart gösterebilirdi

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ