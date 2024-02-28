Abdullah Avcı: Trabzonspor vazgeçmez

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Tur atladığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş maçından bu yana gelişen oyunumuz. İlk yarıda oyunda baskıları doğru yaptık. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. İlk yarıda koparabilirdik. Tekrarlı hücumları daha fazla denememiz gerekiyordu. Doğru zamanda gol geldi, fırsatlar da vardı. Rakibe çok fazla vermedik. Doğru savunma, doğru hücum, karşılığında turu aldık. Yarı final bundan sonra.

HEDEFİMİZE DOĞRU GİDİYORUZ

Trabzonspor, büyüklüğünü bu kupalara ambargo koyarak almıştır. Bu kupa önemli hedeflerimizden birisi. Hedefimize doğru gidiyoruz. Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez. Mutluyuz. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

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ONUACHU'NUN SAKATLIĞI

Taraftara teşekkür ederim buraya gelenlere. Onlar bizimle birlikte olduğunda biz bir fazla oluyoruz. Umut Güneş çok önemli mesafe kat ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bardhi bize yardımcı oluyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top geldi, tomografi çektirmeye gitti. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Yarın daha sağlıklı bilgi verilebilir.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Bunun felsefesi olması lazım, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. İstediğimiz profilleri söyledim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, hızla mesafe ediyoruz. Umarım iki sene önceki organizasyonu oluştururuz.