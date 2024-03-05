Haberin Devamı

Ne diyordu Oscar Wilde şiirinde? Ya da daha bilindik haliyle Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteriyle Tuncel Kurtiz: “Oysa herkes öldürür sevdiğini.” Fatih Tekke, Fenerbahçe karşısındaki stratejisinin ve başkaldırısının bir benzerini Trabzonspor karşısında sergiledi. Hem ritim yakalayan rakibini kırmızı ışıkta durdurdu hem de kümede kalma mücadelesinde çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Skor Alanyaspor’un olsa da oyun için benzerini söylemek zor.

TRABZON’UN HIZINI KESTi

Fatih Tekke’nin merkezi kapatarak oyunu kenarlara yönlendirmesi bordo mavililerin hızını kesti. Dönüşlerde de çizgi bindirmeleriyle tehlike yaratma planı takdire şayan ki etkili de oldu. Yine de maçın kırılma anlarında ana etken Trabzonspor’un bireysel savunma hatalarıydı. Abdullah Avcı’nın son haftalarda oturmaya başlayan oyun planını, biraz da aynı oyuncularla oynamasına bağlamıştım önceki yazılarımda. Belki de ilk kez Onuachu’yu bu kadar aradı bordo mavililer. Uğurcan-Denswil anlaşmazlığından gelen ikinci gol, aslında adım adım baskınlığını artıran takımın geri dönüş şansını mucizelere bıraktı.

Haberin Devamı

MURPHY KANUNLARI GiBi

Yine de iğneyi bireysel hatalara, çuvaldızı kalan bölümde skor bulamamaya batırmak lazım. İkinci yarıda 73. dakikaya kadar 2 farklı geride olan Trabzonspor, Opta verilerine göre rakip kaleye bir isabetli şut çekebilmiş, 0.15 gol beklentisi üretebilmişti. Bu dakikada gelen Efecan golü de maçın fişini çekti zaten. Bordo mavililer hızlıca bu maçı unutup, gelişimine devam etmeli. Murphy Kanunları misali sahada ters gidebilecek her şey ters gitti bu 90 dakikada. Asıl sıkıntı, bu maçın etkisinin ilerideki maçlara yansıması olur