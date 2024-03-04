Arda Güler, Real Madrid'den başka bir dünya devine gidiyor! İlk teklif yapıldı...

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Yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, hazırlık kampında yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. Dönüşü öncesinde de üst üste sakatlıklarla geri dönüşü uzayan Güler, son dönemde oynanan maçlarda sonradan dahil olarak takımına katkı vermeye çalıştı.

Real Madrid'de bulduğu forma şansından memnun olmadığı bilinen Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme geldi.

Marca'nın haberine göre Real Madrid, hem süre alması hem de tecrübe kazanması için Arda Güler'i gelecek sezon kiralık olarak gönderecek.

Haberin devamında Güler'i 2 yıllığına göndermeyi planlayan Real Madrid'e ilk teklifin Milan'dan yapıldığı ve İtalyan devinin transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

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BRAHIM DIAZ TAKTİĞİ...

Milan daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralamış ve Fas kökenli İspanyol futbolcu gösterdiği performansın ardından İspanyol devine geri dönmüştü.

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Arda Güler, 92 dakika süre alabildi. Güler, gol ya da asist katkısı üretemedi.

YALNIZCA 92 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Milli yıldız sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de sadece 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda toplamda 92 dakika süre alabildi.

SEVILLA MAÇINDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Arda Güler, ısrarla daha fazla süre almak istemesine rağmen bu amacına bir türlü ulaşamazken Sevilla maçında oyuna girecekken son anda vazgeçilmesi, genç yıldızın büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Sevilla maçında oyuna girmek üzereyken Luka Modric'in golünün ardından yeniden kulübeye gönderilen genç yıldız, büyük üzüntü yaşarken kulüpteki geleceği şekillenmeye başlıyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon başında Real Madrid'e transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verileceği belirtildi.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

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Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.