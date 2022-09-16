Hamsik - Trezeguet A.Ş.

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Pozisyon bilgisi ve karakteriyle diğer 10 oyuncuyu da olumlu etkiliyor Marek. Slovakya Milli Takımı, 2010 Dünya Kupası’nda gittiğinde, kaptanlık bandını 22 yaşındaki genç Marek Hamsik’e vermesi tesadüf değildi. Pavel Nedved’in onu Juventus’a istemesi ya da ona “Benim veliahtım” demesi de. Slovak oyuncu, zamanında Napoli taraftarına vefasızlık yapmamak için Juventus’a gitmemişti.

MERKEZİ İYİ PARSELLEDİ

Abdullah Avcı’nın ideal merkeziyle sahada olması da önemliydi. Siopis-HamsikBakasetas, birbirini saha içerisinde tamamlayan bir üçlü. Her birinin rolü farklı. Siopis bozucu, Hamsik oyun kurucu, Bakasetas ise yaratıcı. Merkezi bu şekilde iyi parselleyen Trabzonspor, kenarları da iyice çizgiye yaklaştırarak orta sahayı boşalttı. İki gün önce Bayern Münih, Barcelona karşısında zorlanınca ikinci yarı Mane ve Sane’yi çizgilere yaklaştırarak oyunu açmış, rakibi enine genişleterek onların savunmaya oturmalarını zorlaştırmıştı.

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'YAŞASIN YENİ KRAL!'

Djaniny sol, Trezeguet sağ kenarda başlayan bordo mavililer, 10. dakikanın ardından bu ikilinin kanatlarını değiştirdi ve özellikle 20-25 dakika iyi tempo yapmayı başardı. Önde baskılı ve enerjik oyunun da burada rolü büyüktü. Golde Eren’in baskısı, Denswil’in hemen sol kenarı görmesi, Trezeguet’nin pası ve Hamsik’in son vuruşu tam anlamıyla derslikti. Akyazı sakinleri, damaklarında hep bir Nwakaeme tadı kalarak geldiler sezon başından beri tribüne. Ta ki düne kadar. Trezeguet, “Yaşasın yeni kral” dedirtircesine bir gol, bir asistlik performansıyla göz doldurdu. Onu daha çok konuşacağımız günler yakındır.