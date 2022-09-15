Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'O gol bize yakışmadı'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Özellikle son iki haftadaki çok önemli dersler vardı. Bugün daha dengeli, daha kompakt, topa sahip olarak oynadık.

KABUL ETMİYORUM

2-0 maç; o son gol bize yakışmadı. Ben onu kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmak gerekiyor. Oyun seni cezalandırır. Ama onun dışında böyle bir dönüş bizim için çok iyiydi. Bugün kazandık ve yarışın içine dahil olduk ama bugün bunu bırakacağız.

BUNLAR İÇİN ALDIK

Trezeguet'i bunlar için aldık. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Bunları yapacağına inanıyordum. Özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Taraftar desteğine devam etsin

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN DURUMU

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Mide bulantısı, gündüzden de vardı. İyi hissetti, sonrasında devam etti. Çok önemli bir şey olmadığını düşünüyorum.