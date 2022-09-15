Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

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Daha önce Kızılyıldız ile resmi bir maçta karşılaşmayan Trabzonspor, ilk kez bir Sırbistan takımına rakip olmaya hazırlanıyor. Türk takımlarına rakip olduğu dört maçı da kaybetmeyen Kızılyıldız, bu karşılaşmaların tamamını UEFA Kupası'nda Galatasaray ile oynadı.



Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı son dört maçı kazanamayan Trabzonspor, son galibiyetini Kasım 2014'te Metalist Kharkiv karşısında aldı. Kızılyıldız'ın Avrupa Ligi deplasmanlarında çıktığı 12 maç toplam 16 gole sahne oldu. Avrupa Ligi deplasmanlarındaki son yedi maçının sadece birini kaybeden Kızılyıldız, tek mağlubiyetini son ziyaretinde Rangers karşısında aldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic

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TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor Kızılyıldız maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.