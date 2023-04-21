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Engin Kehale
Engin Kehale
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Bjelica’ya hoş geldin sürprizi Larsen’den

#Trabzonspor#Bjelica#Larsen

Danimarkalı sağ bekin penaltı yaptırıp atılması, gidişatı değiştirdi.

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Nenad Bjelica’ya maç önü beklentisini sorsanız, muhtemelen iki konu üzerinde dururdu. İlki; fırtınalı denizde giden geminin artık bir kaptanı olduğunun hissedilmesi. İkincisi ise önümüzdeki sezon öncesinde takımdaki oyuncuların kendisinin gelişine verecekleri tepkiyi görme isteği. Eksik listesinin bir hayli kabarık olmasına rağmen saha kenarında takımıyla olmasını da buna bağlamak gerek.

Aslında maça istediği gibi başladı bordo mavililer. Takım sahadayken, geçmiş haftalara göre daha fazla kendini hissettiriyor, sağ kanattan içe kat etme özgürlüğü olan Lazar Markovic Liverpool ve Brendan Rogers’ın kendisine niye 25 milyon Euro verdiğini yıllar sonra tekrar gösteriyordu. Sırp oyuncunun golü ve Sivasspor’un hücum etkisizliği, maçın gidişatı için Trabzonspor taraftarına ümit veriyordu.

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Nasıl vermesin ki? Rıza Çalımbay’ın ekibi ilk golü yediği 16 maçın hiçbirini kazanamamış, sadece 4’ünde berabere kalabilmişti. Goutas’ın kafasını Uğurcan’ın çıkarmasının ardından Larsen’in Hakan Arslan’a yönelip kolundan tutması, gidişatı tamamıyla değiştirdi. Penaltıyla skoru eşitleyen Sivasspor, 30. dakikadan sonra rakibine karşı mutlak hakimiyet kurdu. 32’de Yatabare, 33 Gradel, 34 bir kez daha Yatabare ile Trabzon kalesini yokladıktan sonra 37’de Erdoğan’ın topa bakmadan kafasından sektirdiği topla öne geçti Yiğidolar. İkinci yarı, 75. dakikaya kadar tamamen Çalımbay’ın öğrencilerinin kontrolünde geçti. Son haftaların iyi ismi Saiz’in golüyle fişi çekip, Caicedo ile skoru belirlediler.

#Trabzonspor#Bjelica#Larsen
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