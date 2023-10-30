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Abdullah Avcı genlerine dönüş

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

0-0 hayal kırıklığı görülebilir ama gidişatta umutlu bakılacak noktalar var.

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Karagümrük maçı gösterdi ki Trabzon, Abdullah Avcı ile tekrar dönüşüm sürecine girecek. 11’ler benzer olsa da oyun evrilecek ve bunun için zamana ihtiyaç var. Geçiş döneminde olumlu ve olumsuz yanlardan bahsetmek mümkün.

Önce olumlu yanlar... Takım savunması anlamında ciddi bir iyileşme süreci görüyoruz. Karagümrük’ü kalesi ve çevresine, sayılmayan bir gol dışında hiç getirmedi Trabzon. Berat-Mendy’nin bunda payı büyük. Zaten Avcı, oyun kurulumunda iki stoperi ve Berat ile bir üçlü kurarak topun ve oyunun güvenliğini tutmak istemişti. İkinci nokta, rakip ceza sahasında çoğalma becerisi. Karagümrük karşısında, özellikle plana sadık kalınan ilk yarım saatte ceza sahası koşularını iyi yaptı Trabzonspor.

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Olumsuz yönlerin başında topun hızlanması var. Bunu, bir iki pas istasyonunu atlayarak ya da daha tempolu pas yaparak geliştirebilirsiniz fakat bunların yanında topu hızlı taşıma becerisine sahip oyuncu ihtiyacı var. Trezeguet’in dün maç önünde sakatlanması bu anlamda büyük şanssızlık.

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Diğer bir konu -ki kabullenmesi taraftar için çok kolay olmayacak- Onuachu performansı. Nijeryalı sahada hiç beklenmedik işler yapabilme becerisine sahip. Eminim hiç öngörülmeyen birçok pozisyonu gole çevirecek ancak net pozisyonları atamadığına da şahit olacağız. Set oyununda takımı ön tarafa çekme becerisini kesinlikle geliştirmeli. . Golsüz 90 dakika, hayal kırıklığı olarak görülebilir fakat gidişatta umutlu bakılacak noktalar var. Hepsinin yanında, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki herhangi bir maçı atmosferden bağımsız değerlendirmek epey zor.

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
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