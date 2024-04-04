3 puanı jeneriklik goller getirdi

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Haftalardır tek bir maça takılıp kalmış bir ligde, çıkılacak zor deplasmanlardan biri Konya. Onuachu’nun yokluğunda Enis Destan’ın da kart cezalısı olması, Abdullah Avcı’yı ideal 11’ini -evet artık Trabzonspor için bundan bahsedebiliyoruz- Pepe değişikliği yaparak sahaya sürmeye itmişti.

Maçın büyük bölümü için ne bir tempodan ne de bir baskınlıktan bahsetmek mümkün. Oyun tam bu sıkışıklıkta devam ederken, sahneye bir taç atışı sonrasında gelişen hücumda Trezeguet çıktı. Mısırlı, kimsenin beklemediği bir anda öyle bir vuruş çıkardı ki sadece Konyaspor’un kalesinde gördüğü ilk ceza sahası dışı golünü kaydetmekle kalmadı, bordo mavililer adına maçın kırılma anına imza atmış oldu.

AVCI’NIN SiSTEMi OTURDU

Karadeniz temsilcisi için artık şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Sahada rolleri paylaşmış, birbirini tamamlayan bir düzeni bulmuş, eksikleri de bir o kadar net olan bir takım hüviyetinde bordo mavililer. Konyaspor karşısında da yere sağlam basan, alanı iyi daraltan bir yapıda maçın büyük bölümünü dengede götürmeyi başardılar. Maçı çözen gol gelmese gidişatın ne olacağını kestirmek pek mümkün değil. Ya da Fountas’ın son dakikalarda farkı açan mükemmel şutu olmasa Konyaspor baskısıyla puanı çıkarabilir miydi? Bunu da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, Abdullah Avcı’nın savunma sisteminin artık rayına oturduğu ve takımın az pozisyon verdiği.