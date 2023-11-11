3 puan, Nijeryalı Ibrahimovic'ten

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Hafta içinde Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarında yayınlanan Fenerbahçe maçı "Inside Story" videosunda, Abdullah Avcı bir konuya dikkat çekiyordu: "Bizim bundan sonra hem takım hem oyun organizasyonu olarak üstlere çıkışımız başlayacaktır. Bu çıkışı hızlandırmak için güzel bir fırsat var."

Bu doğrultuda, Kadıköy galibiyetinin ardından bordo mavililerden iyi bir maç başlangıcı bekliyordum. Avcı, cezalı Eren dışında 11’ini ve pozisyonlarını korumuştu ancak Konya’nın stratejisi, özellikle ilk yarıda kusuruz işledi.

KONYA iLK YARI REKOR KIRDI

Hakan Keleş, Moreno’yu çabuk topla buluşturup (%50’ye yakın sol kanadı kullandılar), Cicaldau ve Soner’i ceza sahasına koşturmak üzerine bir oyun kurgulamıştı. Trabzon’un topa sahipken Mendy’yi Berat’ın yanından ayırıp, onun hücumun sol tarafına koşularıyla ön bölgede kalabalık olma çabası bu anlamda yeşil beyazlıların işine yaradı. Sonuçta, ilk yarıda %66 topa sahip olmaya rağmen rakip ceza sahasına 7 kez girebilen bir Trabzon gördük. Konya ise isabet bulamasa da 9 şutla ilk yarılarda kendi rekoruna ulaştı.

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TEKRAR HAVAYA GİRDİ

Devre arasındaki Bakasetas hamlesi, hem Mendy’yi rakip sol tarafına çekmek hem de merkezde oyunun kontrolünü sağlamak için önemliydi. Pepe’yi de oyunun içine katmayı başarınca bordo mavililerin oyunun kontrolünü aldığı bölümler gördük. Sonrasında sahneye, çılgın Nijeryalı çıktı. Onuachu, biri İbrahimovic imzası akrep vuruşu olmak üzere 2 gol attı. Bunun yanında, 9 şutla bu sezon bir maçta rakip kaleyi en çok yoklayan oyuncu rekorunu da kırmayı başardı. Prip’in golüyle ümitlenen Konyaspor’u evine eli boş gönderdi. 90 dakika, belki Abdullah Avcı’nın geçen hafta söylediği ivmede devam etmedi fakat bu üç puan, bir seri başlangıcı demek ki bordo mavililerin tekrar havaya girmesini beraberinde getirecektir.