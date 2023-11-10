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Trabzonspor'un golcüsü Onuachu, topukla attığı golü anlattı

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#Trabzonspor#Onuachu#Larsen
Trabzonsporun golcüsü Onuachu, topukla attığı golü anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 23:06

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da golleri atan Paul Onuachu ile Jens Stryger Larsen maçı değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili kulübün futbolcusu Jens Stryger Larsen, “Genel itibarıyla baktığımızda performansımızdan ve maçın genelinden mutlu değildik. Ama bazen iyi oynamasanız da galibiyet almanız maçı kazanmanız gerekmektedir. Bu da onlardan biri diyebiliriz. 3 puan bizi mutlu etti” dedi.

Konyaspor karşılaşmasındaki mevki değişikliğini değerlendiren Larsen, “Kariyerim boyunca bu pozisyonda birçok kez oynadım. Bu benim için yeni bir şey değil. Aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda da bu pozisyonda oynadım. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

ONUACHU: GOLÜ TARİF ETMEM ÇOK ZOR

Galibiyet golünü topuğuyla atan Paul Onuachu ise şunları söyledi:

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Aslında golle ilgili neler söyleyebilirim ben de bilmiyorum. Top ayağıma veya kafama gelmedi. Bir saniyede doğru kararı almak zorundaydım. Saniyelik bir karar, tarif etmesi veya anlatması zor. O an karar vermeniz gerekiyor.

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#Trabzonspor#Onuachu#Larsen

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