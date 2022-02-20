Önder Hoca, Altay galibiyetinin ardından yaptığı basın toplantısında şöyle dedi: “Beşiktaş A takımı teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Hayal bile edemediğim şeydi. Beşiktaş Yönetim Kurulu bunu bana layık gördüğü için onlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevdiğini kollayan Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Ben bir şeyi daha gururla yaptım. Altyapı antrenörüyüm, 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için çok şey de yapacak altyapı antrenörüyüm. Evet altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle gurur duyuyorum. Neden altyapıdaydım, Süper Lig'de hiçbir teklif gelmedi, o yüzden oradaydım. Diğer kulüplerde o insanları da bulmaya çalışsın. Önder Karaveli ile kalmasın. Beşiktaş cesaret gösterdi, cesaretle arkamda duruyor. Altyapıda çok cevherler var, değerli antrenörler var. Lütfen onlara bu fırsatı tanıyın, oradan çok güzel şeyler çıkacaktır.”

Önder Hoca konuştu, ardından sabahlara kadar cevap yetiştirdiler. “Romantik” diyen de oldu, “Yeter anladık” diyen de oldu, söylediklerinin Şenol Güneş’e cevap olduğunu iddia edenler de oldu. Her şeyden, herkesten, tüm söylenenlerden bağımsız olarak Önder Hoca’nın sözleri çok kıymetli. Futbolu sadece milyonların havada uçuştuğu bir endüstri olarak görmeyenler için çok önemli. Hoca-öğrenci ilişkisini bilenler, öğrenciye “yatırım” yapmak değil “emek” vermenin anlamını bilenler, hayatını spora adamanın ne demek olduğunu bilenler için çok anlamlı.

Tıpkı maç sonunda ekranlara yansıyan heyecanlı görüntüsünün de çok kıymetli olduğu gibi. Bizim futbol uleması bu içten görüntülere de takılmış, konuşup durdular saatlerce. “Böyle bir görüntü Beşiktaş’ın başındaki teknik direktöre yakışıyor muymuş” bilmem ne. Çok yakışıyor bence. En çok da Beşiktaş’a yakışıyor üstelik. Duygularını hiçbir zaman aklın terazisine vurmayan Beşiktaş taraftarına çok yakışıyor. Kaldı ki hocalık böyledir. Heyecanını filan saklayamazsın, bazen tutamaz kendini ağlarsın.

Önder Karaveli her şeyden önce bir hoca. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin bir teknik direktörden önce de bir hoca. Her şey gelir geçer, unvanlar alınır verilir, teknik direktörlük biter, hocalık en yüksek mertebe olarak kalır. Hele altyapı hocalığı, futbolun kıymetini bilenler için yere göğe sığmaz bir mertebedir. Siz konuşup durmaya devam edin Önder Hoca altyapı antrenörüdür, uzaktan bakar bakar notunuzu şak diye verir.