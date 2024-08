Mete Gazoz tek cümlede birçok onur ve gururu taşıyor

Haberin Devamı

Bizde sadece basketbol müsabakalarında gördüğümüz bir detay Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda her yarışmada yaşanıyor. Her salonda, her alanda yarışmacılar hakkında bilgi veren ve seyirciyi havaya sokan bir sunucu var.

ALKIŞLAR GÖKTUĞ HOCA VE ÖĞRENCiLERiNE

Okçulukta, Mete Gazoz başlamadan önce, “Ve sayın seyirciler... Şimdi son Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Mete Gazoz geliyor...” dedi. Bu cümleyi bir daha okumanızı rica ediyorum. Tek cümlede fazla onur ve gurur var. Tarihimizin ilk olimpiyat takım madalyasını da kazanan Göktuğ Hoca (Ergin) ve tüm öğrencileri için bir alkış rica ediyorum.

YENi KRAL: 1. LEON

Sabah kitap bakmak için girdiğim kitapçıda kasiyer kadın boynumdaki akreditasyonu görünce birdenbire Leon Marchand’dan ve Fransızlar olarak onu ne kadar sevdiklerinden bahsetmeye başladı. “Yoksa bu akşamki finallere gidecek misiniz?” diye sordu kocaman gözlerle. Geçtiğimiz pazar günü 400 metre karışıkta altın madalya kazanan genç yüzücü, 200 metre kelebek ve 200 metre kurbağalamada 1.5 saat arayla iki olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Seçmelerdeki zamanları, sadece altın için değil, rekor için bile umut verirken ‘tüccar’ anlamına gelen soyadına ithafen ‘umut taciri’ olduğunu söyleyebileceğimiz Marchand havuza damga vurdu.

SiMON BiLES RESiTALi

Cimnastik yarışmalarında sporcular aletlerde eş zamanlı olarak yarışıyorlar. Simon Biles çıktığı zamanlar hariç. O sahnedeyken, herkes duruyor, sadece tribünleri dolduran ve aralarında über ünlü isimlerin olduğu seyirciler değil, diğer yarışmacılar da ve herkes nefesini tutarak onu izliyor, sonra da ayağa fırlayıp alkışlıyor. O, spora geri döndüğü için, ABD üç sene önce Tokyo’da kaçırdığı altın madalyaya ulaşırken, Biles kapalı gişe salona ve ekranları başında izleyenlere tam bir resital sundu ve Tokyo’dan kalan kara bulutları tamamen dağıttı.

100 YIL SONRA SEiNE’DE YÜZDÜLER

Paris 2024 birçok konuda çok yenilikçi. Atıklar, çevresel zarar, yeni tesisler yapmayarak mümkün olduğunca eski tesislerde yarışları düzenlemek ya da geçici tesisler inşa etmek bu olimpiyatla birlikte öne çıkan yeni kavramlar.

Yine de en iddialı konu herhalde 100 senedir yüzülmeyen Seine Nehri’nde triatlon düzenlemekti. Olimpiyat başlamadan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Olimpiyat Organizasyon Komitesi’nin başındaki Tony Estanguet’nin yüzmesi kimseyi tatmin etmemişti. Çünkü dün kesilse de, önceki günlerde aralıksız yağan yağmur, nehrin rengini iyiden iyiye yeşile çevirmişti. Ancak dün sabah, meraklı gözler altında triatletler startla birlikte Seine Nehri’ne daldılar. Sonrasında da yarış devam etti. Paris, öyle ya da böyle, bir vaadini daha tutmuş oldu.

PARiS 2024’TE BUGÜN YARIŞACAK SPORCULARIMIZ

· ATLETİZM- 08.30: Salih Korkmaz (20km Yürüyüş), Meryem Bekmez (20km Yürüyüşl)

· BOKS- 12.00: Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş

· MASA TENiSi - 11.00: Sibel Altınkaya

· OKÇULUK - 13.00: Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırım

· YELKEN - 13.00: Yiğit Yalçın Çıtak, Ecem Güzel, Merve Vatan

· YÜZME - 12.00: Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin.