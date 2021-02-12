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Haber Giriş: 12.02.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Albayrak, samimi ve iyi niyetli idi

Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
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Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
Albayrak, samimi ve iyi niyetli idi
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Abdurrahim Albayrak’ın dün Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi.

Dün, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri bu sözlerdi. Yenibosna’daki işyerinde bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, o sözleri söylerken ben de oradaydım. Her şeyden önce şunu belirtelim; Albayrak’ın amacı söz konusu futbolcularla ilgili provokatif bir söylemde bulunarak ortamı germek falan kesinlikle değildi.

SAMİMİ SÖZLER

Kameralar kapalı iken sohbet esnasında kendisine, “İrfan Can’a kırgın mısınız?” sorusu yöneltildi. Albayrak da samimiyetle yanıt vererek, “İrfan dahil hiçbir futbolcuya kırgınlığım olamaz. Biz Başakşehir’e verebileceğimiz maksimum rakamı önerdik. İrfan da Galatasaray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Sadece İrfan değil, benim elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim, vermem de!” dedi.

Bunun üzerine ben araya girip, Albayrak’a, “Sözünü ettiğiniz fotoğraf Mert Hakan’a mı ait?” diye sordum.

BU HOŞ OLMAZ

Albayrak ise, “Mert Hakan’ın da, gece 02.00’de ofisimden ağlayarak ayrılan Vedat Muriç’in de. Ancak bu konulara daha fazla girmeyelim çünkü başka takımlarda forma giyen oyuncular. Bu hoş olmaz” cevabını verdi. Kısacası Albayrak bu sözleri tamamen sohbet ortamında, dostane bir şekilde dile getirdi.

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Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
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