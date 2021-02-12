Albayrak, samimi ve iyi niyetli idi

Dün, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri bu sözlerdi. Yenibosna’daki işyerinde bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, o sözleri söylerken ben de oradaydım. Her şeyden önce şunu belirtelim; Albayrak’ın amacı söz konusu futbolcularla ilgili provokatif bir söylemde bulunarak ortamı germek falan kesinlikle değildi.

SAMİMİ SÖZLER

Kameralar kapalı iken sohbet esnasında kendisine, “İrfan Can’a kırgın mısınız?” sorusu yöneltildi. Albayrak da samimiyetle yanıt vererek, “İrfan dahil hiçbir futbolcuya kırgınlığım olamaz. Biz Başakşehir’e verebileceğimiz maksimum rakamı önerdik. İrfan da Galatasaray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Sadece İrfan değil, benim elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim, vermem de!” dedi.

Bunun üzerine ben araya girip, Albayrak’a, “Sözünü ettiğiniz fotoğraf Mert Hakan’a mı ait?” diye sordum.

BU HOŞ OLMAZ

Albayrak ise, “Mert Hakan’ın da, gece 02.00’de ofisimden ağlayarak ayrılan Vedat Muriç’in de. Ancak bu konulara daha fazla girmeyelim çünkü başka takımlarda forma giyen oyuncular. Bu hoş olmaz” cevabını verdi. Kısacası Albayrak bu sözleri tamamen sohbet ortamında, dostane bir şekilde dile getirdi.