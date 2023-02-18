Volkan Demirel'in Christian Atsu ile ilgili sözleri akıllara geldi! 'Ayrılmak istediğini söyledi' Hatayspor'un Twitter hesabında yürek burkan detay...

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5 Şubat Pazar, saat 18:01. Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. 0-0 devam eden maçın son anlarında ev sahibi Hatayspor, tehlikeli bir noktadan frikik kazanır, topun başına ise Christian Atsu geçer. 82. dakikada oyuna giren Ganalı futbolcu, ceza alanı sol çaprazından sol ayağıyla kullandığı frikikte topu ağlara gönderir ve saha içinde futbolcular; tribünde ise binlerde Hataylı sevinç yumağı olur. Coşkulu gol sevincinde takım arkadaşlarının altında kalan Atsu, saatler sonra enkaz altından kalacağından habersizdi. Belki tribündeki binlerce insan da galibiyet sevinciyle gittikleri evlerinin enkazında kaldı...

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VOLKAN DEMİREL: ATSU AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kasımpaşa maçında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası basın toplantısına çıkan Volkan Demirel, 90+7'de attığı golle 3 puanı takımına kazandıran Atsu ile ilgili konuşmuştu.

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"Benim için bugün galibiyetten önemli bir durum da Christian Atsu’nun gol atmasaydı. Çünkü geldiğimizden beri çok çalıştı, kupa maçında oynattık, tekrar sakatlandı. Ama şu an çok hazır olduğunu ve istediğini bize bugüne kadar gösterdi. Hatta son hafta bir görüşmemiz oldu. ‘Hocam ben oynamak istiyorum, oynamazsam da gitmek istiyorum’ diye. Ben de ona ‘Gitmek istersen gidebilirsin ama kalmak istersen de başımın üstünde yerin var’ dedim. Bugün gol atmayı bildi. O yüzden ben bugün galibiyetinin her şeyini ona armağan ediyorum."

SON DÜDÜKLE ATSU'YU HAVAYA KALDIRDI

VOLKAN DEMİREL, Kasımpaşa maçının son düdüğüyle birlikte sevinçten golü atan oyuncusu Atsu'nu kollarından tutarak havaya kaldırmıştı. Bu görüntüler o gün sosyal medyada çok konuşulmuştu.

SAAT 23:00'TE UÇAĞI VARDI, SEVİNÇTEN İPTAL ETTİ

Süre bulamadığı için mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı düşünen Atsu, 5 Şubat saat 23:00'e bilet almıştı. İstanbul aktarmalı olarak Fransa'ya ailesinin yanına gidecekti. Gol atmanın ve takıma galibiyet getirmenin mutluluğunu takım arkadaşlarıyla daha uzun süre paylaşmak için uçak biletini iptal etti.

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Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, geçtiğimiz gün Radyospor'a yaptığı açıklamada bunu şu sözlerle anlattı: Uçak bileti vardı ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. Önce İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu.

ADEKUGBE'NİN EVİNDE GALİBİYETİ KUTLADILAR

Depremin ilk gününde enkaz altında kaldığı anlaşılan Atsu için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatayspor'dan takım arkadaşı Sam Adekugbe, deprem anında yaşadığı dehşeti anlattığı açıklamasında Atsu'nun o akşam evinde misafir olduğunu ancak depremden 1 saat kadar önce kendi evine gittiğini söylemişti.

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"Pazar akşamı Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrıldıktan sonra evi temizlemeye başladığım sırada deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Sonra mobilyalar ve TV devrilmeye başladı. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran, ağlayan, enkaz eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Ummadığınız şeyler."

"Yol ikiye ayrıldı. İnsanların dondurucu soğuk, yağmur ve yıldırım çarpması arasında bağırdığını duydum dışarı çıktığımda. Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek idman sahasın kadar 20 dakika yürüdüm. Köprüler yıkıldı. 12 katlı gökdelenler tamamen çöktü. Sevdiklerini arayan aileler. Çocuklarını arayan ebeveynler. Anne babalarını arayan çocuklar. Bu sadece akıl almaz bir şeydi. Gerçekten beklemediğiniz bir şey"

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Aynı Adekugbe, deprem etkisiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.

KASIMPAŞALI AYTAÇ KARA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Atsu'nun hayatındaki son golünü attığı Kasımpaşa'nın futbolcusu Aytaç Kara, Ganalı futbolcunun ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

"O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün… Mekanın cennet olsun"

HATAYSPOR'UN SON İKİ TWEETİ YÜREK BURKTU

Atsu'nun kulübü Hatayspor, 5 Şubat Kasımpaşa maçının sonrasından bugün sabah saatlerine kadar sosyal medyada sessizdi. Kulübün 5 Şubat akşamındaki son tweeti Christian Atsu ile ilgiliydi.

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"Son dakikada enfes bir gol" yazılmıştı.

Depremin etkisiyle sessizliğe bürünen Twitter hesabından bugün atılan ilk tweet ise Atsu'nun ölümüyle ilgili oldu.

"Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."







