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Hatayspor'dan iki acı haber daha! Suzan Berber ve Onur Akdeniz'in vefatları açıklandı

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#Deprem#Hatayspor#Onur Akdeniz
Hatayspordan iki acı haber daha Suzan Berber ve Onur Akdenizin vefatları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 16:18

Deprem felaketinde Christian Atsu'yu vefatıyla sarsılan Hatayspor, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak personeli Suzan Berber'in de hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremde Christian Atsu'nun hayatını kaybettiğini açıklayan Hatayspor'dan üst üste kötü haberler geliyor.

A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'in de vefat ettiği duyuruldu.

Hataspor'dan yapılan açıklamada; Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.

MUTFAK PERSONELİ DE VEFAT ETTİ

Ayrıca, mutfak personeli Suzan Berber'in de yaşamını yitirdiği açıklandı. Hatayspor'ubn duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

Mutfak personelimiz Suzan Berber'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Her zaman kalbimizdesin Suzan

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VOLKAN DEMİREL'DEN VEDA

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hayatını kaybeden A takım malzemecisi Onur Akdeniz için mesaj paylaşarak "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

 

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#Deprem#Hatayspor#Onur Akdeniz

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