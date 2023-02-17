Galatasaray'ın Hatayspor'dan transferi Adekugbe'nin duygusal anları! Transfer videosunda depremin etkilerinden bahsederken...

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Galatasaray, deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan sol bek Sam Adekugbe'nin transferini dün gece resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro’dur." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER VİDEOSUNDA DUYGUSAL ANLAR

Galatasaray, Adekugbe'nin transferiyle ilgili sosyal medya hesaplarından da Kanadalı oyuncunun açıklamalarına yer verdiği bir video paylaştı.

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Depremi, en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaşayan 28 yaşındaki sol bek, videonun bir kısmında duygulanıp konuşamadı.

Adekugbe'nin videodaki açıklamaları şu şekilde:

Herkese merhaba. Burada olduğum için mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçtiğimiz haftadan bu yana yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan... Ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli. Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Farklı takımlardan oyuncular destek için bir araya gelmeye devam ediyor. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor. İnsanların her açıdan desteğimize ihtiyaç duyduğunu anlamamız çok önemli. Parayla yardım edebiliriz, bağış yaparak yardım edebiliriz, her şekilde yardım edebiliriz. Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz. Bu noktada takımlar veya mücadele değil birlikte olmak önemli. Bence Galatasaray'a transfer fırsatını bana sağlamaları Hatayspor'un da insanların hala mutlu olabileceğine dair inancını gösteriyor. Daha önce de söylediğim gibi tanıdığımız veya tanımadığımız birçok insanın hayatı etkilendi fakat günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla Hatayspor'a tekrardan teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Ama lütfen elinizden geldiği kadar yardım etmeye devam edin. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak. Teşekkür ederim ve burada olduğum için çok mutluyum.

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Sam Adekugbe: “Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz.”



Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz, kalbimizdesiniz! ∞



ℹ️ Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimizde, afet bölgesine yapacağınız yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/ex2apxCfg9 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 16, 2023

ADEKUGBE'NİN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

deprem gecesi arkadaşlarıyla birlikte evinde olduğunu vurgulayan Sam Adekugbe, "Pazar akşamı Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Atsu da benim evimdeydi ama gece kendi evine gitti. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığım sırada deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Sonra mobilyalar ve TV devrilmeye başladı. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran, ağlayan, enkaz eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Ummadığınız şeyler. Sportif direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var." dedi.

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VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel, Fenerbahçe'den eski başkanını aradı ve yardıma ihtiyaç duyduğumuzu söyledi. Bizim için özel uçak ayarladılar. Biz otobüsle Adana'ya geldik. Adana'dan İstanbul'a da bu özel uçakla geldik"

"FİLM GİBİYDİ, YOL İKİYE AYRILDI"

"Yol ikiye ayrıldı. İnsanların dondurucu soğuk, yağmur ve yıldırım çarpması arasında bağırdığını duydum dışarı çıktığımda. Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek idman sahasın kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran insanlar, ağlayan insanlar. Enkazları eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı. Köprüler yıkıldı. 12 katlı gökdelenler tamamen çöktü. Sevdiklerini arayan aileler. Çocuklarını arayan ebeveynler. Anne babalarını arayan çocuklar. Bu sadece akıl almaz bir şeydi. Gerçekten beklemediğiniz bir şey"



"Tesislere geldikten sonra hayatta kalanları aramaya katıldım. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybeti. Ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de."