Volkan Demirel'den Christian Atsu için veda paylaşımı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak vefat eden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demirel, Atsu ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" notunu ekledi.

Atsu için futbol dünyasından paylaşımlar

Gana Futbol Federasyonu: Atsu ile ilgili acı haberi aldık. Ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

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Premier Lig: Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerde Christian Atsu’nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk

FIFA: Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor'a taziye dileklerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde uyusun.

Chelsea: Chelsea'deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte

Porto: 2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye'deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz

Newcastle United: Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde uyu Christian

Malaga: Malaga'da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian

Everton: Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte

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Bournemouth: Christian Atsu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte

Türkiye Futbol Federasyonu: Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Fenerbahçe: Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz

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Galatasaray: Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz

Beşiktaş: Christian’ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz

Başakşehir: Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz

Trabzonspor: Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

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Fatih Karagümrük: Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu’nun meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atsu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Ümraniyespor: Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle enkaz altında kalan Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Konyaspor: Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun"

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Adana Demirspor: Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Ankaragücü: Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz"

Alanyaspor: Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Kasımpaşa: Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

İstanbulspor: Başımız sağ olsun. Christian Atsu’yu kaybettik"

Antalyaspor: Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Sivasspor: Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Kayserispor: Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Giresunspor: Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde enkaz altında kalarak vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."