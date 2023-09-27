Volkan Demirel'e büyük övgü: Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı

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Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel'in performansı büyük beğeni topladı.

Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Volkan Demirel'in Hatayspor'u, son olarak 2-0 geriden gelerek Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olan Hatayspor'da Volkan Demirel büyük övgü aldı.

Atakaş Hatayspor'da forma giyen Didier Lamkel Ze, Fransa basınına çarpıcı açıklamalarda bulunurken hocası hakkında övgü dolu ifadeler sarf etti.

"TRABZONSPOR MAÇINDA BÜYÜK BİR ZAFER ELDE ETTİK"

"Burada çok mutluyum. Yeni bir takımdayım ve iyi işler yapıyoruz. Trabzonspor maçına çok kötü başladık ama büyük bir zafer elde ettik. O maçta gol atmak beni çok mutlu etti. Burada yeni bir projeye başladık. Hocamız Volkan Demirel, bütün operasyonun başında. Onun için 'Türk futbolunun Zidane'ı' diyebilirim. Burada çok başarılı işler yapıyor. Henüz birbirimizi çok iyi tanımıyoruz ama sahadaki herkes kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Büyük kulüpler ile aynı bütçelere sahip değiliz ama hocamız bize onlarla yarışabileceğimizi söylüyor. O çok tutkulu bir hoca."

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"INSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇTİ"

"Volkan Demirel benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Teknik direktörün sizi istediğini hissetmeniz çok önemli. Burada çok rahat hissediyorum. Depremden etkilenmiş insanları mutlu edebilmek benim elimde. Türkiye Futbol Federasyonu bize bir idman tesisi ayarladı. Şimdilik burada kalıyoruz ama yıl sonuna doğru şehir değiştirebiliriz. Bir yerleşememek tabii ki zor ancak hocamız, Hatay'a yerleştiğimizde hayatlarımızın daha kolay olacağını söylüyor. Şikayet edebilecek durumda değiliz, hassas bir konu."

"TÜRKİYE BENİ BÜYÜLEDİ"

"Türkiye'de şu ana gittiğim her şehir beni büyüledi. Deniz, sıcak hava, güzel yemekler... Hayat da çok pahalı değil. Burada 6 ay gibi kısa bir süre kalmak istemiyorum. Dubai'ye gitme imkanım vardı ama hocamız, 'Dubai'deki kulüp, küçük bir kulüp. Benimle 1-2 sezon geçirirsen büyük bir Türk kulübüne gidebilirsin' diyor. Dubai ya da Suudi Arabistan şimdilik bekleyebilir."

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