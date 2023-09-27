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Arda Güler'in sakatlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± tespit ve çaÄŸrÄ±: Kariyerini riske atÄ±yoruz

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#Arda Güler#Real Madrid#La Liga
Arda GÃ¼lerin sakatlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± tespit ve Ã§aÄŸrÄ±: Kariyerini riske atÄ±yoruz
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 18:23

Sezon baÅŸÄ±nda rekor bonservis bedeliyle FenerbahÃ§eâ€™den Real Madridâ€™e transfer olan genÃ§ yÄ±ldÄ±z Arda GÃ¼lerâ€™in talihsizlikler peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor. Diz sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Real Madrid ile ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmak iÃ§in gÃ¼n sayan Arda GÃ¼ler, bu kez sol arka adalesinden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±kla hayranlarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼.Â Ä°spanyol medyasÄ±, Arda GÃ¼ler'in sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±rkenÂ Ã¼Ã§ ayrÄ± uzman milli yÄ±ldÄ±zÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

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FenerbahÃ§e'den rekor bedelle dÃ¼nya devi Real Madrid'e transfer olan Arda GÃ¼ler, tÃ¼m Avrupa'da gÃ¼ndem olurken Ä°spanya kariyerine Ã¼st Ã¼ste sakatlÄ±klarla baÅŸladÄ±.

Sezon baÅŸÄ±nda ABD'de yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±k kampÄ±nda dizinden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±n sonrasÄ± ameliyat olan ve yaklaÅŸÄ±k 2 ay sahalardan uzak kaldÄ±ktan sonra yeniden takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan Arda GÃ¼ler, formasÄ±na kavuÅŸmak iÃ§in gÃ¼n sayarken bir kez daha sakatlandÄ±.

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CARLO ANCELOTTÄ° MÃœJDEYÄ° VERMÄ°ÅžTÄ° AMA...

GeÃ§irdiÄŸi operasyon sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 ay sahalardan uzak kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iyileÅŸen ve son gÃ¼nlerde takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸan milli futbolcu,Â Real Madrid ile ilk resmi maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmak geri sayÄ±ma geÃ§miÅŸti.

DÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde bir aÃ§Ä±klama yapan Real Madrid Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Carlo Ancelotti, yetenekli oyuncunun Las Palmas maÃ§Ä±nda sÃ¼re alabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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Arda GÃ¼lerin sakatlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± tespit ve Ã§aÄŸrÄ±: Kariyerini riske atÄ±yoruz

"OLAÄžANÃœSTÃœ BÄ°R YETENEK"

Milli yÄ±ldÄ±zÄ±n tamamen saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸunu sÃ¶yleyen Carlo Ancelotti, "Arda, Vinicius ve Dani Carvajal gÃ¶rev almaya hazÄ±rlar ve tam olarak iyileÅŸtiler. Ardaâ€™nÄ±n bizim sistemimize alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in biraz zaman gerekiyor. BÃ¼yÃ¼k bir yetenek olduÄŸunu bizimle olduÄŸu kÄ±sa zamanda bize gÃ¶sterdi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir yetenek. Bu sadece genetik bir ÅŸey" demiÅŸti.

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ARKA ADALESÄ°NDEN SAKATLANDI

Ä°lk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan Arda GÃ¼ler, dÃ¼n yapÄ±lan antrenmanda bu sol arka adalesinden sakatlandÄ±.

REAL MADRID'DEN AÃ‡IKLAMA

Ä°spanyol ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Arda GÃ¼ler'in dÃ¼nkÃ¼ son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

Eflatun beyazlÄ±lardan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Real Madrid SaÄŸlÄ±k Ekibi tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontroller neticesinde Arda GÃ¼ler'in sol arka adalesinde sakatlÄ±k tespit edilmiÅŸtir. GeliÅŸmeler takip ediliyor." denildi.

Arda GÃ¼lerin sakatlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± tespit ve Ã§aÄŸrÄ±: Kariyerini riske atÄ±yoruz

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3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABÄ°LÄ°R

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Real Madrid saÄŸlÄ±k heyetinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk kontrollere gÃ¶re; Arda GÃ¼ler'in, en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceÄŸi ve tedavisine de hemen baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÃœÃ‡ AYRI DOKTORDAN ARDA AÃ‡IKLAMASI

Ä°spanyol basÄ±nÄ±ndan Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayanÂ Arda GÃ¼ler'in saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin olarakÂ Ã¼Ã§ farklÄ± uzman doktordan gÃ¶rÃ¼ÅŸ aldÄ±.

"YAÅžADIÄžI SAKATLIÄžIN Ä°KÄ° ANA SEBEBÄ° VAR"

Atletico Madrid SaÄŸlÄ±k Ekibi'nin eski baÅŸkanÄ± Doktor Gonzalez ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

"Dizinden ameliyat olduÄŸunda sabÄ±rlÄ± olmalÄ± ve tamamen iyileÅŸmesini beklemek gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtim. Ä°kinci Ansu Fati olmasÄ±nÄ± istemiyoruz.Â GeÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan iyileÅŸme sÃ¼reci dikkatli bir ÅŸekilde yapÄ±lÄ±rsa uzun vadede yeni bir soruna yol aÃ§mamasÄ± gerekiyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±n iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada gÃ¶rme arzusunun Ã¼stÃ¼nde yarattÄ±ÄŸÄ± baskÄ±, diÄŸeri ise henÃ¼z geliÅŸmemiz vÃ¼cuda sahip bir Ã§ocuktan bahsediyoruz"

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Arda GÃ¼lerin sakatlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± tespit ve Ã§aÄŸrÄ±: Kariyerini riske atÄ±yoruz

"MAKSÄ°MUM DÄ°KKATLE ELE ALINMALI"

Ortopedi Cerrahisi ve Travmatoloji UzmanÄ± Doktor Ripoll:

"Diz ameliyatlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kas sakatlÄ±klarÄ± sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Her kasÄ±n kendine has Ã¶zellikleri vardÄ±r. Ä°yileÅŸmenin saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± iÃ§in gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± gerekir. Arda'nÄ±n yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun diz ameliyatÄ± maksimum dikkatle ele alÄ±nmalÄ±. Futbolcunun geleceÄŸini riske atÄ±yoruz. Futbolcular, bir ay erken dÃ¶nmek iÃ§in kariyerinin 15 yÄ±lÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor."

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi UzmanÄ± Doktor Mediavilla:

"SakatlÄ±k sÃ¼resini kaslarÄ±n Ã¼zerine binen yÃ¼k ve maÃ§ oynama baskÄ±sÄ± da etkiliyor."

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#Arda Güler#Real Madrid#La Liga

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