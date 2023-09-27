Son Dakika: Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi resmen bitti! Başkan Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması ve Aykut Kocaman iddiaları...

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na 11 yıllık Süper Lig hasretini dindirdiği için teşekkür edildi ve ayrılık konusunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teşekkürler Hüseyin Eroğlu!

11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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SERGEN YALÇIN VE AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk aday olarak masaya oturdu ve resmi teklif yaptı.

Karadeniz temsilcisinin hedefindeki bir diğer aday ise yine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden bir tanesi. Kuzey ekibi, AYKUT KOCAMAN’la da bir görüşme gerçekleştirecek.

YÜKSEL YILDIRIM, SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Spor Arena'ya verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.

Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN VEDASI

Hüseyin Eroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Samsunspor'a veda etti.

“Samsunspor camiasına; İnsanın hayatında asla unutmayacağı günler vardır; evlilik, çocuklarının doğumu, evladının ilk konuşmaya başlaması. Biz teknik direktörler ise ne acıdır ki bunların çoğunu yaşayamayız. Çocuğun ‘Baba’ derken, sen çok uzaklarda, 90 dakikalık bir heyecan için can alıp, can verirsin. ‘Baba’ olmakla ‘teknik direktör’ olmak arasında tereddüt bile etmezsin belki de, direkt çıkarsın sahaya. Niye alıyoruz bu kararı hiç düşündünüz mü? Para-pul mu? Hiç değil. Çünkü görev ve sorumluluk, binlerce insanın beklentisini karşılamak ve bir kentin umutlarını yeniden yeşertebilmek, öylesine keskin bir duygu ki, önüne geçemezsiniz. Alır götürür sizi. Samsunspor ile Eylül 2022’de sözleşme imzaladım ve 11 yıl aradan sonra şampiyon olan kadronun bir ferdi oldum. Bu şampiyonluk, kalbimin en güzel yerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek, bundan emin olun. Geçen yıl ‘Formanın arkasındaki isim değil, göğsündeki arma önemlidir’ demiştim. Bugün de ‘Sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir’ diyerek Samsunspor’a veda ediyorum. Her şey ama her şeyin en güzeline layık Atatürk’lü Arma’ya hizmetim süresince bana destek olan Başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim ve icra kurulumuz, taraftarımız, medyamız, kulüp personelimiz, ekibim ve futbolcu kadrosuna çok teşekkür ediyorum”

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