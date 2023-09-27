İstanbulspor - Galatasaray maçında Kerem ve Icardi'nin penaltısında gözden kaçan detay! "Gol olsa penaltı tekrarlanırdı, UEFA'nın tavsiyesi..."

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet golünü Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, bu galibiyetle ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti. Süper Lig'de 16 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider durumda yer aldı. İstanbulspor ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nün konuk edecek. İstanbulspor ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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GECEYE DAMGA VURAN PENALTI

Maçın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 35. dakikada İcardi’ye, yapılan faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Atış öncesi İcardi ile Kerem Aktürkoğlu arasında kısa bir diyalog geçti ve Arjantinli futbolcu elindeki topu takım arkadaşına verdi.

Herkes Kerem’in penaltı vuruşu yapmasını beklerken o topu sola İcardi’nin önüne bıraktı. İcardi’nin vuruşunda top az farkla auta gitti. Benzer atışlar futbolda daha önce de görülmüştü. 1982-83’te Cruyff-Olsen, 2015- 16’da Messi-Suarez atmış, 2005’te Pires-Henry kaçırmıştı. 2020’de İcardi PSG’de iken, Waasland-Beveren’e karşı oynadıkları özel maçta Neymar’ın pasını ağlara göndermişti.

TRIO EKİBİ PENALTIYI YORUMLADI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, İstanbulspor - Galatasaray maçındaki ilginç penaltıyı masaya yatırdı. Kullanılan penaltının kurallara uygunluğu ve gözden kaçan detaylar anlatıldı.

Deniz Çoban: İlgniç bir organizasyon. Organizasyon başarıya ulaşmadı. Penaltı vuruşunun şartları nedir? Top penaltı noktasına konulacak. Bütün oyuncular topa 9.15 metre uzakta ve topun gerisinde olacaklar. Kaleci kale çizgisi içerisinde. Çizgiye basacak şekilde duracak. Atışı yapacak oyuncu belirlenecek. Hakemin işaretiyle vuruş yapılacak. Top açık şekilde ileriye doğru hareket ettiğinde oyunda olacak. Bütün şartları hakem Abdülkadir Bitigen sağladı. Kerem topa doğru geldi ve topu ileri doğru hareket ettirdi. Bütün koşullar yerine geldi.

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Bahattin Duran: Abdülkadir Bitigen de haklı olarak oyunu devam ettirdi. Kerem bıraktı, Icardi vurdu top yandan auta gitti. Oyun da kale vuruşuyla başladı. Bu tip vuruşları daha önce de gördük. Messi-Suarez yaptı. Neymar kullanıyor, Icardi gol buldu PSG'de. Atış nizami. Her şey doğru yapıldı.

"ÇİZGİYE BASMAK İHLAL"

Deniz Çoban: Burada her iki takımdan da ihlal yapan oyuncular var. Çizgiye basmak ihlal.

Bahattin Duran: Kerem topa vurdu, direkten döndü. Erken giren oyuncu vurdu gol oldu. Vuruşu kullandığı anda ofsayttaki tespit gibi VAR hakemi oyunu durduruyor. Icardi'nin ayağına bakacaklardı. İzdüşüm yapmıyorlar.

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Deniz Çoban: Çizginin gerisinde olursa, çizgiye basmıyorsa ofsayt tespiti yaparken vücut önde tespiti yapıyoruz ya penaltı atışında bunu demiyoruz. Ayağıyla basacak olması lazım. Ayağını kaldırıp bir metre içeriye götürse bile zemine basmadığında o ihlal sayılmıyor.

"ICARDI'NIN SAHAYA BASAN AYAĞI ÇİZGİDE"



Bahattin Duran: UEFA'nın tavsiyesi bu. Icardi'nin bir ayağı havada, vücudu da önde. Ama buna bakmıyoruz. Icardi'nin sahaya basan ayağı çizgide hatta yayın içinde. Bu topta Kerem pası verdiğinde Icardi'nin vuruşu gol olsaydı VAR kontrolü yapılacaktı ve oyun endirekt serbest vuruşla başlayacaktı. Icardi cezasahasına erken girip vuruş gol olduğu için.

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Deniz Çoban: Vuruş yapılırken ceza sahasına iki takımdan da oyuncular ihlal yaparak girerlerse PENALTI vuruşunun tekrarı gerekir. Fakat hem ülkemizde hem Avrupa'da hem dünyada bu tarz ihlaller çok titiz değerlendirilip cezalandırılmıyor. Kerem geldi topa vurdu gol oldu. Bu oyuncular da bu şekilde ihlal yaptılar. Hakem bunun üzerinde durmuyor. FIFA da IFAB da bunu bu şekilde değerlendiriyor. Gözardı ediliyor.

"PENALTININ TEKRARI GEREKİYOR"

Deniz Çoban: VAR da gol olmadığı için veya gol olduğu için müdahale edeceği bir şey yok. İş bu vuruş yapılır da erken girenlerden birisi gol atmaya çalışırsa. Icardi erken girip gol atmaya çalıştı. Erken girenlerden biri golü kurtarmaya çalışırsa o zaman VAR hakeminin görevi başlıyor. O zaman diyor ki bu golü kurtarmaya çalışan erken girdi. Veyahut da golü atmaya çalışan erken mi girdi. Burada Icardi gol atmaya giriyor ve ihlal yaparak giriyor. Icardi'yi tespit eden VAR hakemi defans oyuncularını da tespit ediyor. Hakeme diyor ki "İki takımdan da ihlal yapanlar var. Bu penaltının tekrarı gerekiyor. Icardi golü yapsaydı VAR hakemi penaltıyı tekrarlatacaktı.

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