Umut Güneş: Beşiktaş, transfer için menajerimle temas halindeydi | En büyük hayalim A Milli Takım forması giymek

Stuttgart’ın alt yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcu Umut Güneş, 2019 yaz transfer sezonunda Alanyaspor’a transfer oldu. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, turuncu-yeşillilerle toplam 92 maça çıkarken 6 gol, 5 asistlik performansla takımına katkı sağladı. Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün dikkatini çeken Güneş, bu sezonki performansını değerlendirirken hakkındaki transfer iddialarına da cevap verdi.

“14 YAŞINDA STUTTGART’A TRANSFER OLDUM, AİLEM HEP ARKAMDA DURDU”

SORU-1) Futbola TSG Balingen altyapısında başladın. Daha sonra Bundesliga’nın önemli ekiplerinden Stuttgart altyapısına geçiş yaparak futbol eğitimine burada devam ettin. Futbola başlama hikayeni anlatır mısın? Futbola başlamanda hangi faktörler etkili oldu?

Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren babamla beraber oynardık. Kendisi de çok büyük hem spor hem de futbol taraftarı olduğu için her boş vaktimizi top oynayarak geçirirdik. 4 yaşında yaşadığımız yerin takımına yazıldım ve 13 yaşına kadar TSV Harthausen diye küçük bir takımda oynadım. Oradan TSG Balingen’e gidip 1 yıl geçirdim. TSG Balingen’i, seviye olarak çok daha yüksek olduğu için Stuttgart’a transfer olmadan önce bir aşama olarak kullandım. 14 yaşında VfB Stuttgart’a transfer oldum ve aynı zamanda evden ayrılmak zorunda kaldım. Kulübün tesislerinde yaşamaya başladım. Ailem her kararımda hep arkamda durdu. Yaptığım her şeyde bana destek oldular. Beni mutlu edebilmek için çok fazla çaba sarf ettiler. Hayallerime ulaşmak için ailemle beraber çok fazla fedakârlık yaptık. Çok çalışarak, hep inanarak bugün bu noktaya geldim.

“ALMANYA’DA FUTBOL KONUSUNDA ÇOK İYİ OTURMUŞ BİR ALTYAPI SİSTEMİ VAR”

SORU-2) Kulüplerimizin altyapılarındaki yetersizlik yıllardır konuşuluyor. Altyapıdan oyuncu yetişmemesi sürekli gündemde yer alıyor. Avrupa futbolundaki altyapı sistemini anlatır mısın?

Almanya’da futbol konusunda çok iyi oturmuş bir altyapı sistemi var. Çocukların çok erken yaşlarda gelişimi için çok çalışılıyor. Ben 14 yaşında Stuttgart’a transfer olduğumda kulüpte yaşamaya başladım. Sabah okula gidiyordum, okuldan bizi kulübün servisleriyle alıp antrenmana bırakıyorlardı. Antrenman sonrası yemeğimizi yedikten sonra kulüp tesislerinde eğitim almaya devam ediyorduk. Öğretmenler bizim tesislerimize gelip ders veriyordu. Ayda 1-2 kez beslenme, dinlenme ve antrenman ile ilgili o yönden de gelişmemiz açısından sunum yapılıyordu. Akşam saatlerinde bir antrenman daha oluyordu. Günlerimiz okul, antrenman ve uykuyla doluyordu. Kulüpte çıkan yemeklere kadar her detaya çok önem veriliyordu. Sağlıklı yemekler, çok iyi antrenman şartları ve fitness salonlarımız vardı. Bunların karşılığı olarak bizden iyi performans bekleniyordu. Oyuncu üzerinde biraz baskı oluşabiliyordu. Her gün bu programa uyum sağlamak, bizi tabi o zamanlar hem yoruyor hem de sıkılmamıza neden olabiliyordu ama bunun meyvesini şimdi yiyorum diyebilirim.

“STUTTGART’TA, DİSİPLİNİ VE BASKIYLA BAŞ ETMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

SORU-3) Stuttgart altyapısına geçiş sürecin nasıl oldu? Stuttgart’ın alt yaş kategorilerinde toplam 86 maça çıkıp 10 gol 7 asistlik performansa imza attın. Hem buradaki performansını hem de Stuttgart’ta kazandığın tecrübeleri anlatır mısın?

TSG Balingen’de oynarken Güney ALMANYA Karması vardı, orada oynuyordum. Stuttgart’tan birçok oyuncuyu oradan tanıyordum. O yüzden Stuttgart’a alışma sürecinde hiç sıkıntı yaşamadım ve çok çabuk alıştım. Stuttgart’ta disiplini ve baskıyla baş etmenin ne demek olduğunu öğrendim. 14 yaşından itibaren yalnız yaşamayı öğrendiğim için kişisel olarak saha dışında da gelişme gösterdim.

“HEM SAHA İÇİNDE HEM DE SAHA DIŞINDA TAMAMEN FUTBOLA ODAKLIYIM”

SORU-4) Süper Lig’de bu sezon 30 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik performans kaydettin. Bu sezonki performansın hakkında ne düşünüyorsun? Kendini geliştirme adına neler yapıyorsun?

Bu sezon çok iyi performans gösterdiğim maçlar olurken aynı zamanda kart cezasından ve hafif birkaç sakatlıktan dolayı kaçırdığım maçlar oldu. Araya birde Dünya Kupası girdiği için bu sezon hem bireysel hem de takım olarak istediğim gibi bir ritim tutturamadım. Bu benim Süper Lig’de 4.sezonumdu. Her geçen yıl çok şey öğreniyorsun ve çok fazla tecrübeler kazanıyorsun. Süper Lig’de yaklaşık 100 maça çıktım. Henüz genç yaşta olmama rağmen aynı zamanda tecrübeli de olduğumu düşünüyorum. Her gün çok fazla çalışıp kendime iyi bakıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında tamamen futbola odaklıyım ve ona göre hayatımı sürdürüyorum.

“BU SENEKİ KADROMUZ SÜPER LİG’İ 15.SIRADA BİTİRECEK BİR KADRO DEĞİLDİ”

SORU-5) Geçen Süper Lig’i 5.sırada tamamlayan Alanyaspor, bu sezon beklenmedik bir performans göstererek ligi 15.sırada tamamladı. Alanyaspor’un bu sezonki performansı hakkında neler söylemek istersin? Geçen seneye oranla bu seneki puan durumu ve sıralamanın böyle olmasındaki faktörleri açıklar mısın?

Dediğim gibi bu sezon bir ritim yakalamak çok zordu. Sezonun ilk yarısında aslında iyi performans gösterdik ve çok şanssız puanlar kaybettik. Sezonun ikinci yarısında da aynı şekilde çok şanssız puan kayıpları yaşadık ve maalesef bu bizim modumuzu düşürdü. Aslında kadromuz Süper Lig’i 15. sırada bitirecek bir kadro değildi ama çok kırılgan bir takımdık. Bir maç çok iyi bir performans gösterip bir sonraki hafta çok kötü bir performans gösteriliyorduk.

“MESUT ÖZİL VE İLKAY GÜNDOĞAN, EN BEĞENDİĞİM OYUNCULARDIR. BEN HEP ONLARI ÖRNEK ALDIM”

SORU-6) Orta saha ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyorsun. Sol ayaklı yeteneğinle dikkat çekiyorsun. Türk ve Dünya futbolundan örnek aldığın orta saha oyuncuları var mı?

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, genç yaşımdan beri benim en fazla beğendiğim oyunculardı ve hep onları örnek aldım. Ben izlediğim her maçta özellikle benim bölgelerimde oynayan futbolcuları daha çok takip ediyorum ve her oyuncudan bir şeyler kazanmaya çalışıyorum.

“BANA DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE OYNAMA ŞANSININ GELECEĞİNE İNANIYORUM”

SORU-7) İleride oynamak istediğin (hayalini kurduğun), kendine mantalite ve fizik gücü olarak yakın bulduğun bir lig bulunuyor mu?

İleride hangi ligde oynamak isterim bilmiyorum. Ben şimdiki zamana odaklanıyorum. Sahaya koyabileceğim en iyi performansı vermeye çalışacağım için bunun nerede olduğunun şu anda bir önemi yok. Her gün çalışıp, daha iyi olup, daha fazla fedakârlık yapıp, futboldan zevk alarak oynamak istiyorum. Bunun sonucunda da zaten daha yüksek seviyelerde oynama şanslarının geleceğine inanıyorum. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Şimdi hem teknik hem de skor açısından daha fazla istatistik yapmak istiyorum.

“ÇAĞDAŞ ATAN VE ÖMER ERDOĞAN’IN ÇOK İYİ YERLERE GELEBİLECEKLERİNE İNANIYORUM”

SORU-8) 2020-2021 yılları arasında teknik direktör Çağdaş Atan’la çalıştın. Şimdi de bir başka genç antrenör olan Ömer Erdoğan’la çalışıyorsun. Bu iki teknik adam için “yeni nesil teknik direktör” şeklinde benzetmeler yapılıyor. Bu iki antrenörün potansiyelini Türk futboluna sunacakları katkı açısından değerlendirir misin?

Çağdaş Atan benim için çok değerli bir hoca çünkü bana ligde ilk 11’de şans veren ilk hoca. Onun antrenörlüğünde kendimi çok geliştirdiğimi ve oyunumu farklı bir seviyeye getirdiğini söyleyebilirim. Ömer Erdoğan ile çalışmaya başlayalı kısa bir zaman olmasına rağmen hem takım içinde hem de bireysel görüşmelerimizde çok iyi anlaşabildiğimizi hissediyorum. Ömer hoca kendi oyun anlayışını bize iletmek istiyor ve aynı zamanda futbolcular tarafından gelen yorumları ve fikirleri de dinleyip ona göre çalıştırıyor. İkisi de çok genç hocalar ve çok iyi yerlere gelebileceklerine inanıyorum. Yeni sezon çalışmalarını sabırsızlıkla bekliyorum.

“BEŞİKTAŞ, STUTTGART’TA OYNADIĞIM DÖNEM TRANSFER İÇİN MENAJERİMLE TEMAS HALİNDEYDİ”

SORU-9) Hakkında çıkan transfer iddialarına da değinmek istiyorum. Stuttgart’ta forma giydiğin dönem ismin Beşiktaş’la anılmıştı. Beşiktaş’tan o dönem herhangi bir teklif geldi mi?

O dönem menajerim Beşiktaş ile temas halindeydi ve olası bir transfer hakkında görüştüler. Alanyaspor ile görüşmeler başlayınca buraya gelmek istediğimi anladım ve çok uzun bir süreç yaşamadan Alanya’ya transferim gerçekleşti.

“TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR İDDİALARIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK, OLDUYSA DA BU BENİ MUTLU EDER”

SORU-10) Daha önce Bakasetas ve Siopis'i renklerine bağlayan Trabzonspor’un, bu kez seni kadrosuna katmak için çalıştığı medyada yer almıştı. Bir diğer seni isteyen kulübün de Başakşehir olduğu iddia edilmişti. Bu iki takımdan herhangi bir teklif geldi mi? Menajerinle temasa geçen kulüpler oldu mu?

Benim o transfer iddiaları ile ilgili bir bilgim yok. Menajerim tarafından bana öyle bir teklif olduğuna dair bilgi gelmedi. Olduysa da bu beni mutlu eder. Takımların seninle ilgilenmesi bir futbolcu için güzel bir şeydir.

“ÜMİT MİLLİ TAKIM’IN KAPTANLIĞINI YAPTIM, EN BÜYÜK HEDEFİM A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK”

SORU-11) Türkiye U21 Milli Takım formamızı 11 kez giydin ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele etme fırsatı buldun. A Milli Takım hayalinle ilgili düşüncelerin nelerdir?

Evet alt yaş gruplarında oynamak insanı çok gururlandırıyor. Sonuçta milli forma altında ülkeni temsil ediyorsun. Ümit Milli Takım’ın kaptanlığını yapma gururunu da yaşadım. İnşallah bir gün A Milli Takım’da forma giyme şansım olur. Bu benim en büyük hedefim.